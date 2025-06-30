NewJeans遭禁獨立活動後再掉代言 傳「她」接手全網一致贊同

NewJeans原本是仁川機場海關的宣傳大使，今（30）日遭傳出海報已撤換成新代言人。（組合圖，翻攝自IG/X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團NewJeans（現稱NJZ）陷入與經紀公司ADOR的合約紛爭已久，經本月（17）日的裁定，成員先針對禁止獨立發展的上訴遭到駁回，並宣告延續先前法院核准ADOR申請的臨時禁令。明確限制成員未經許可不能展開獨立活動。然而，有眼尖的網友發現，原由她們代言的仁川機場宣傳海報已被撤換。

仁川機場已將原本的海報換成「國民妹妹」IU李知恩，讓不少韓國網友拍手叫好，他們認為像IU這種具有正面及代表性的人物，最有資格擔任機場的宣傳門面，也是仁川機場首次簽下非偶像團體的宣傳大使。

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仁川機場已將海報更換為「國民妹妹」IU李知恩。（翻攝自X）

此外，不少網友認為NewJeans恐怕是因為團體活動全面喊停，所以才遭到機場解約，但有粉絲補充道，「去年3月簽了1年，但在今年3月22日到期，因現在活動受限，所以合約洽談也停擺。」其實還有許多粉絲期待她們回歸，但成員目前未做出團體活動去向的回應，這也讓粉絲們的等待變得遙遙無期。

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