陳忻玥金曲禮服「被藍心湄點評沒特色」 高情商回應全網讚爆

藍心湄（左）點評陳忻玥（右）的金曲禮服沒特色，引起網友討論。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳忻玥28日以一襲白色深V禮服在金曲獎紅毯亮相，沒想到卻遭資深女星藍心湄在節目中犀利點評「沒有個人特色」，該片段被網友轉發到社群平台Threads上引起討論。對此，陳忻玥今（30）也在該爭議貼文下方高EQ回應了。

陳忻玥透過Threads留言回應，坦言看到節目片段並未感受到是在攻擊，「我不認同他們的看法，但完全理解他們的立場」，認為節目主持人及來賓只是單純表達觀點及個人喜好，她指出節目當天需要一口氣觀看、評論非常多人的服裝，在時間有限的狀況下，語氣難免不夠柔和。

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陳忻玥也認為，節目或許希望能看到有特別或是強烈的服裝，再加上自己是紅毯新人，或許比較難讓他們留下深刻印象，「對他們來說可能真的覺得需要用更強烈的衣服來告訴他們，我是誰」，不過她也強調，自己想穿著的就是白色簡約典雅的禮服，也非常喜愛當天的造型，「當天走紅毯，我笑容根本藏不住」，最後她也感謝網友們替她打抱不平的心，文末不忘送上祝福「have a nice day」。

陳忻玥堅定又溫柔的回應，立即引起大批網友讚爆，「好愛這樣的心態去面對問題，妳的實力是大家有目共睹的，喜歡妳在台上熱愛唱歌的樣子」、「Vicky好有格局深度的明星歌手高情商回覆～愛了」、「高情商！更加分了！！做你自己喜歡的樣子就是最漂亮的樣子！」

陳忻玥回應全文。（翻攝自Threads）

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