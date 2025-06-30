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娛樂 最新消息

「浪人祭」去年遇突襲！今年強勢回歸 小海女、解散十年樂團都來了

浪人祭十月登場。（笨道策展提供）浪人祭十月登場。（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025第七屆浪人祭即將於10月17日至10月19日在臺南安平盛大舉行。首波陣容除了有「賽博台客」美秀集團、康士坦的變化球 KST、持修 ChihSiou、那我懂你意思了 IGotU；海外卡司更請來日本知名演員のん（能年玲奈）、泰國組合HYBS前成員James Alyn、以及演唱動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》片尾曲〈普通〉的Conton Candy，以「府城浪漫・星海戀歌」為主題，結合府城建城300年的歷史意象，迎來為期三日的太空浪漫大舞廳。

浪人祭第一波卡司。（笨道策展提供）浪人祭第一波卡司。（笨道策展提供）

去年浪人祭遭遇颱風「山陀兒」突襲，第一天活動被迫消，今年不僅強勢回歸，日前開賣的「超海鳥票」更瞬間完售，顯示樂迷對活動的支持不減反增。一般票種將在7月4日（五）中午12點起於KKTIX全面啟售。值得一提的是，今年首度推出單日預售票，讓無法三日到場的樂迷也能自由彈性參與。

のん期待到台南演出。（笨道策展提供）のん期待到台南演出。（笨道策展提供）

本屆第一波演出名單亦同步揭曉，日本知名演員暨藝人のん（本名能年玲奈），曾以晨間劇《小海女》聲名大噪，2016年她宣布以「のん」出發，也開始跨足音樂創作。今年她除了出演 Netflix 最新電影《新幹線驚爆倒數》，也曾與 ASIAN KUNG-FU GENERATION 合作歌曲〈Beautiful Stars〉。のん向台灣樂迷喊話：「上次在活動在台北感覺到大家非常溫暖地歡迎了我；我還沒有去過台南，期待通過音樂現場演出與台南的大家見面，一起度過美好的時光吧！」

至於日本三人樂團Conton Candy，由聲線特殊的紬衣（主唱／吉他）與雙胞胎節奏組楓華（貝斯）、彩楓（鼓手）組成，憑藉細膩詞曲與超齡演奏技巧，成為日本樂團界的超新星；其代表作〈Fuzzy Navel〉的播放次數更超過80億次，此外在演唱動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》片尾曲〈普通〉後更打開國際知名度，今年秋天的浪人祭將會是他們遠渡重洋，首度在海外音樂祭登場，他們期待地說：「這是我們第一次參加海外音樂祭！能夠在台灣實現這件事，我們感到非常開心！」

那我懂你意思了今年復出。（笨道策展提供）那我懂你意思了今年復出。（笨道策展提供）

另一大亮點則是那我懂你意思了的回歸，解散近十年後，他們於今年愚人節宣布復出，並在野人祭首演引起轟動，希望努力在10月時演出新歌給大家聽。同樣備受矚目的還有美秀集團，他們今年第三度入圍金曲獎最佳樂團獎，可惜最後並未奪獎，但不減他們的超高人氣。

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