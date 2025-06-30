館長在健身房不是老闆？486看資料分析：只是管事的人

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，這趟旅程受到外界矚目，不僅收穫許多網友抖內，直播觀看人數一度飆破40萬。見此，團購電商名人「486先生」陳延昶有感而發，認為這反映出網紅世界裡，政治立場與商業利益交錯的複雜現實。

「館長」陳之漢6天5夜的上海之旅受到外界矚目。（資料照）

陳延昶26日在臉書分享，自己觀察館長的政治立場變化、事業現況，以及未來可能的發展，直指他的粉絲組成變了，台派粉絲占比僅剩3至5%，反而中國粉絲從0暴增到20至30%，藍白的支持者也從5%變成35%。他指出，館長的變化雖然帶來流量，卻也意味著商業模式會面臨挑戰，因為新粉絲的忠誠度與消費力相對薄弱。

請繼續往下閱讀...

陳延昶提到，過去自己曾預言，館長在民生東路五段的健身房開不起來，後來館長開直播承諾一定會開，雖然真的勉強開了，但經營的非常非常吃力。

值得注意的是，文中一句「他（館長）不是老闆，只是管事的人」，陳延昶說，從網路看到的資料，館長跟三重館的股東是簽加盟合約，本質上他還是「被請來管事的人」，不是股東，他進一步說，「開一家健身房硬體雖然沒多少錢，但我不認為以阿漢以前的經歷，他能夠拿出這些錢出來。」



「486先生」陳延昶認為，館長不是老闆，只是管事的人。（翻攝自臉書）

陳延昶分析，館長現在仍堅持直播的原因，是因為目前最大的收入就是來自於直播。他也建議對方，政治定位要穩住不要強投草（牆頭草）；商業模式要轉型，不要永遠靠爭議炒話題，要有真本事；品牌信任要修復，重建社會的信任，才有未來；多看書，看經營管理的書，多思考多自我反醒。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法