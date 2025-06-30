金曲獎收視出爐！方大同獲獎催淚奪冠 大S追思話題破千萬

蕭煌奇表演節目「翁孝良經典作品：夢田+我的未來不是夢＋天空不要為我掉眼淚＋奉獻＋和天一樣高」。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《第36屆金曲獎頒獎典禮》上週六（6/28）圓滿落幕，電視整體平均收視達2.31，有效收視2.1。其中「35至49歲女性」收視最高達3.93，「25至49歲女性」也有3.25，雙雙奪下該分眾全國第一。

典禮於全球YouTube官方平台全程直播，截至6月30日（含承辦單位台視頻道）總點擊數近500萬次，LINE TODAY、LINE MUSIC直播觀看次數達350萬，整體新媒體總觀看次數約850萬，加計電視收視，全球觀看人數突破千萬大關。金曲官方FB、IG觸及及觀看總量近1600萬次，微博話題量更破1億，其中方大同及大S的追思緬懷話題高達1840萬次，方大同獲「最佳作曲人獎」亦有867萬次討論。

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方大同獲頒「評審團獎」。（台視提供）

典禮頒獎橋段收視最高落在方大同獲頒「評審團獎」畫面，收視達3.57，共吸引77.2萬人收看；次高為李權哲、王若琳頒發「最佳編曲人獎」，收視3.35（72.4萬人）；第三高為海大富領「最佳單曲製作人獎」，收視3.23（69.8萬人）。

魏如萱表演節目「懷念逝世音樂人：一簾幽夢＋彼個所在＋愛愛愛＋十分鐘的戀愛」。（台視提供）

表演節目方面，以魏如萱帶來的「懷念逝世音樂人」組曲〈一簾幽夢〉、〈彼個所在〉、〈愛愛愛〉、〈十分鐘的戀愛〉收視最高，達3.56（76.8萬人）；蕭煌奇致敬「特別貢獻獎」得主翁孝良表演，收視2.85（61.6萬人）；日本歌手MISIA獻唱〈希望のうた〉與〈明日へ〉，收視2.82（60.9萬人）。

李權哲、王若琳頒發「最佳編曲人獎」・（台視提供）

星光大道平均收視0.59，最高點落在二度封后的魏如萱紅毯受訪，收視1.28（27.6萬人），其次為蔡健雅1.26（27.2萬人），孫盛希1.12（24.2萬人）。

此外，金曲YouTube表演節目最高點擊為楊乃文與告五人合作舞台（125,516次），其次為彭佳慧（122,023次）與魏如萱（122,023次）。頒獎片段點擊數最高為李竺芯奪「最佳台語女歌手獎」（88,906次），Energy奪「年度歌曲獎」（83,894次）及動力火車拿下「最佳演唱組合獎」（75,801次）。

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