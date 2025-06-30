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林心如也不例外！憂7月預言成真喊：但又能如何呢？

最近關於7月的災難預言越來越多，連女星林心如都直呼「有點心驚膽顫」。（翻攝自IG）最近關於7月的災難預言越來越多，連女星林心如都直呼「有點心驚膽顫」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家「龍樹諒」所創作的《我所看見的未來》再度引爆話題，書中關於2025年7月的災難夢境引起大眾廣泛討論，不只一般民眾感到緊張，連一向冷靜理性的女星林心如也坦言：「有點心驚膽顫」。

林心如在今（30）日於IG限時動態發表感觸，表示這是上半年的最後一天，也意味著各種「未知」可能會從7月起逐一展開。她直呼預言確實令人忐忑，但仍以理性的方式寫下：「但又能如何呢？日子還是要好好的過下去。」並鼓勵大家面對未來多點勇氣與希望，「願我們都能被溫柔良善對待，好好面對一切紛擾」。

林心如發文暖心喊話，日子依舊得照常過。（翻攝自IG）林心如發文暖心喊話，日子依舊得照常過。（翻攝自IG）

此外，這波「7月預言」不僅影響一般民眾，也在演藝圈引發熱烈討論。國師唐綺陽日前在節目中就喊話觀眾：「沒有世界末日，只是我們的生活在改變。」至於漫畫家龍樹諒本人，則始終強調自己並非預言家，這只是將夢境化作圖像，而這場「預言」是否應驗，比起恐懼，更值得大家關注的是如何讓危機意識成為面對未來的提醒。

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