鄧佳華熱戀模特女友！私帳被挖「昔當酒家女、選務人員」畫面曝

鄧佳華（右）認愛女友簡簡（左）。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華過去曾發表過不少爭議性言論，還曾經下海拍A片，母胎單身的他，在感情方面終於有了著落，日前宣布與模特兒女友「簡簡」穩定交往中，引起討論，而女方的個人IG帳號隨之被挖出，曾在八點檔《好運來》中擔任選務人員及酒家女的畫面也曝光。

鄧佳華認愛後，不少人好奇女方的身分背景，簡簡的IG帳號也被網友神出，可見她的社群平台上傳許多美照，也曾出演過戲劇《戲說台灣》，還在八點檔《好運來》中一人分飾兩角，她也曬出自己飾演選務人員及酒女的畫面。如今她和鄧佳華的戀情公開後，才讓不少網友驚呼，「現在才發現」、「我想說怎麼有點眼熟結果看IG真的是你」。

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簡簡也曾參與戲劇演出。（翻攝自IG）

事實上，鄧佳華27日大方曬出與女友的合照，興奮寫下，「我從來沒想過自己會交到一位模特兒女友，跟簡簡在一起2個多月，才明白什麼叫安心感，不用多說話，就能懂彼此的心，這樣的陪伴，就是最美的愛情。」貼文曝光後，引起網友兩極討論，不少人給予祝福，但也有人對於質疑這段戀情是否為真。

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