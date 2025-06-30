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Jimin與柾國退伍後開玩瑞士越南 BTS解封7人合體有變數

Jimin與柾國去年入伍前錄製《Are you Sure ?!》第一季，退伍後立刻投入第二季的錄影。（翻攝自Disney+）Jimin與柾國去年入伍前錄製《Are you Sure ?!》第一季，退伍後立刻投入第二季的錄影。（翻攝自Disney+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BTS防彈少年團全員退伍，7人合體時間遲遲未定，但是Jimin和柾國退伍後的首個官方行程確定曝光，兩人將攜手出演人氣真人秀《Are you Sure ?!（這樣對嗎?!）第二季，帶來更多驚喜互動與全新旅行故事。

BTS成員SUGA（本名閔玧其）近期以自己的名義向韓國延世大學附屬世福蘭斯醫院捐款高達50億韓元（約新台幣1.18億元），用來設立「閔玧其治療中心」，根據韓媒《OSEN》報導，這份溫暖善舉也迅速在全球粉絲間掀起愛心接力。

SUGA的善舉感動了全球粉絲，韓國與海外的ARMY（粉絲名稱）自發性響應，紛紛開始向「閔玧其治療中心」捐款 延世醫療體系也應粉絲要求，緊急開設了專屬捐款平台，開站短短6小時半，便湧入超過1億韓元的捐款，一天之內金額突破2億韓元，捐款規模持續攀升，醫院也預告將很快開放國際匯款服務。

BTS防彈少年團7人合體的時間表，恐因SUGA而有變數。（翻攝自臉書）BTS防彈少年團7人合體的時間表，恐因SUGA而有變數。（翻攝自臉書）

雖然SUGA酒駕風波並沒有在與粉絲接力用獻愛而獲原諒，在KBS官方網站的觀眾中心留言板上出現了一則名為「關於SUGA酒駕罰金刑事處分的請願」並要求SUGA限制出演的請願文。目前雖未看到電視台的決議，但對於BTS防彈少年團7人合體的時間表造成了變數。

但是據韓媒「MyDaily」30日獨家報導，Jimin與柾國近期已完成《Are you Sure ?!》第二季的拍攝。 該節目在兩人於6月11日同日從陸軍現役退伍後便迅速展開製作，並選定瑞士、越南作為最新一季的主要拍攝地。 節目播出時間及平台尚未公布，已讓粉絲相當期待。對於該消息，所屬經紀公司BIG HIT也回應「屬實」。

回顧去年8月首播的《Are you Sure ?!》第一季，Jimin與柾國在入伍前一同前往美國、韓國濟州島、日本札幌等地，留下無可取代的珍貴回憶。 節目中兩人無厘頭的互虧與自然的默契，為觀眾帶來滿滿笑點，也獲得廣大觀眾喜愛。

如今退伍後再度以「軍畢」的身分投入節目拍攝，粉絲們也關注是否會有更多BTS成員作為嘉賓現身。

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