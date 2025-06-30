新竹人音樂出頭天！黃子軒 呂士軒奪36屆金曲獎客語及華語歌手大獎

來自新竹市培英國中畢業的呂士軒奪第36屆華語歌手獎，學校也發文分享榮耀。（照片取自培英國中臉書粉專）

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年第36屆金曲獎很新竹！包括新竹在地客家歌手黃子軒奪最佳客語歌手、最佳客語專輯「牛騷」大獎；新竹市培英國中畢業生呂士軒也拿下第36屆金曲獎最佳華語男歌手和最佳華語專輯。不僅新竹人的音樂出頭天，更展現新竹人對音樂的熱情與堅持。除黃子軒將錄音室設在傳統東門市場內，更以客家歌手推廣音樂與客語，而呂士軒更是國中就展現音樂才華，讓培英國中特在臉書粉專發文祝賀，同享榮耀。

新竹客家歌手黃子軒奪今年第36屆金曲獎客語專輯及最佳客語歌手等大獎。（照片取自黃子軒臉書）

新竹不是只有科學園區，更有許多各行各業翹楚與菁英。第36屆金曲獎28日晚間揭曉，新竹市成了最大贏家之一，因為獲得最佳客語歌手、最佳客語專輯「牛騷」大獎的客家歌手黃子軒就是新竹在地人，黃子軒結合山歌、藍調風格融入客語聲腔，讓這張專輯有著市場與客家靈魂的溫度，更因在客家音樂持續創作，成為新竹之光。

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來自新竹市培英國中畢業的呂士軒奪第36屆華語歌手獎，學校也發文分享榮耀。（照片取自培英國中臉書粉專）

此外，新竹市培英國中畢業生「Trout Fresh」呂士軒獲第36屆金曲獎最佳華語男歌手及最佳華語專輯，培英國中今天也在臉書粉專分享此喜訊，並寫著呂士軒的國中班導老師提到呂士軒國中時就是個體貼成熟健談有主見的孩子，對音樂滿懷熱忱，一路上堅持喜歡的事情，不僅很有想法，也非常關心身邊的人。讓學校與有榮焉，更成為學弟妹的榜樣，也是培英之光，新竹之光。

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