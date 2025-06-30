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館長預告下一站深圳「看人家多先進」喊話：讓台灣人樂意喊「我是中國人」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢本月初到中國上海展開直播行，過程中不斷「大讚中國」，推翻自己過往反共人設，回台後仍繼續讚嘆，引發討論。近日館長與中國智庫學者高志凱的視訊對談透露，未來會不斷前往中國直播，自己下一站將去深圳，看看製造業、工廠有多先進，並表示向大家展示大陸方方面面都先進，那台灣人民就會越來越喜歡大陸，以後也會很樂意的說「我是中國人」，引發網友熱議。

館長透露下一站將要去深圳。（翻攝自YT）館長透露下一站將要去深圳。（翻攝自YT）

館長近日接受中國《觀察者網》採訪並跟中國蘇州大學講席教授全球化智庫副主任高志凱視訊對談。館長透露自己下一站將前往深圳，想把一線城市走一遍，並表示自己上次去上海是想帶給台灣民眾一種震撼，「接下來我要去科技之城，媲美美國矽谷的深圳，帶大家去看看高科技。其實我現在不想只看風景，我想去看製造業，看看大陸的工廠有多先進、自動化機器是什麼樣的」。

館長也表示：「大陸怎麼會這麼先進？現在製造業怎麼會這麼進步？大陸的城市怎麼會規劃得這麼好？這些基礎建設是我們做不到的，然後再結合一些人文藝術方面內容，就像我上次去杭州藝術學院看《黑神話·悟空》的展覽，讓大家了解到，大陸不止基礎建設強、製造業強，連人文藝術也強」。館長認為自己現階段的任務是「向大家展示大陸方方面面都進步到這種地步，那台灣人民就會越來越喜歡大陸，以後也會很樂意地說『我是中國人』。為什麼？因為驕傲。」

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