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娛樂 最新消息

曾少宗新戲讀詩揣摩醫師魂 派翠克罹白血症曝最大壓力

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛電視下半年新戲不斷，7月有張本渝主演的《假日到山裏來看你》，8月推出天心、馬志翔主演的《我們六個》，年底還有《日日好食光》、《接住流星的人》。2026年戲劇拍攝也馬不停蹄。6月26日，高雄開鏡新劇《他的靈魂與他的書店》，由曾獲雙項導演獎的林志儒執導，徐國倫製作，演員包括曾少宗、派翠克、莊凱勛、黃柔閩、林子熙。

大愛劇《他的靈魂與他的書店》26日開鏡，曾少宗、派翆克、莊凱勛、黃柔閩、林子熙等人出席開鏡儀式。（大愛提供）大愛劇《他的靈魂與他的書店》26日開鏡，曾少宗、派翆克、莊凱勛、黃柔閩、林子熙等人出席開鏡儀式。（大愛提供）

《他的靈魂與他的書店》講述血液腫瘤科醫師李啟誠，與八位血癌病友之間的故事。劇中李醫師像一本書，將生命與故事傳遞下去。飾演李醫師的曾少宗，開拍前特地跟診，觀察李醫師的細膩與態度，並花兩三個月閱讀其詩作與文字，試著理解他的靈魂世界，也做了許多血液腫瘤科的醫學功課，希望演出能呈現專業感。

曾少宗從可米小子男團出道至今已四十幾歲，他坦言，年輕時總想與生命抗衡，如今更懂得謙卑、順流而行，「透過李醫師這角色，不只呈現醫病關係，更重要的是回到角色的內在世界，這是一部充滿詩意與潛意識層次的戲。」

《他的靈魂與他的書店》邀請2024年拿下雙項導演獎紀錄的林志儒執導，曾少宗演出血液腫瘤科醫師。（大愛提供）《他的靈魂與他的書店》邀請2024年拿下雙項導演獎紀錄的林志儒執導，曾少宗演出血液腫瘤科醫師。（大愛提供）

莊凱勛相隔十年再接大愛劇，飾演李啟誠醫師的父親。他身為人父後，讀本時深刻感受父子連結，也反思父母對孩子的深遠影響，「提醒我，現實中也要成為像李豐文一樣有智慧與愛的父親，成為孩子心裡的光。」黃柔閩則飾演李啟誠的母親，她形容角色有開明、溫暖的個性，與自己很像，「她還會祈求病人平安健康，非常有慈悲心。」才剛和曾少宗對戲，就覺得他已經掌握李醫師的特質。

派翠克首次完整參演台灣戲劇，挑戰白血病患「黃萬通」一角，面臨身體與心理狀態的多重變化，「最大挑戰就是情緒切換，一天要轉換好幾次心情。」他也與原型人物的二姊見面，「雖然我沒有姊姊，但聊一聊，她就真的好像我的姊姊。」派翠克分享，自己與萬通都愛乾淨、有幽默感、愛漂亮，也都會打排球，「唯一不同的是，他一定比我更勇敢。」

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