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娛樂 最新消息

馬東石對戰朴炯植！率領《十二使者》竟驚見台灣演員

雷嘉汭加盟《十二使者》，劇照公開。（Disney+提供）雷嘉汭加盟《十二使者》，劇照公開。（Disney+提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+全新動作奇幻影集《十二使者》由馬東石、朴炯植主演，該劇還找來《八尺門的辯護人》的台灣女星雷嘉汭演出，她在去年榮獲首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」，獲得不少關注。

馬東石在《十二使者》飾演十二使者領袖泰山。（Disney+提供）馬東石在《十二使者》飾演十二使者領袖泰山。（Disney+提供）

《十二使者》由金奉漢、馬東石共同編劇，並由姜旲奎執導。劇情圍繞在守護者與邪靈間的生死搏鬥，由馬東石飾演十二使者的領袖泰山，朴炯植演出被封印千年的上古邪靈五鬼。雷嘉汭則飾演象徵「蛇」的天使鈴鐺，是個擁有自古流傳下來醫術、能治百病的韓國醫師，她會照顧遭到攻擊時的夥伴，在團隊中扮演重要的角色。

朴炯植在《十二使者》演出被封印千年的上古邪靈五鬼。（Disney+提供）朴炯植在《十二使者》演出被封印千年的上古邪靈五鬼。（Disney+提供）

故事講述，很久以前，十二位生肖守護者為了拯救人類與邪靈展開最後一戰，經歷慘痛的犧牲後，邪惡勢力終被封印、人類得以延續繁榮。如今，僅存的幾位守護者隱身於日常生活中，從事各種工作默默保護人們。然而，當古老的邪靈再度蠢蠢欲動，十二守護者將在領袖泰山的號召下重新集結，拯救現代首爾與整個韓國免於黑暗吞噬。

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