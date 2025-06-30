主播大搬風 日本電視台主播曾為台灣落淚

日本主播大搬風，（左起）岸本理沙、大江麻理子、豊田順子皆於6月離職。（本報合成圖，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025年上半年即將結束，日本各電視台人氣主播也大搬風，包含東京電視台大江麻理子、日本電視台豊田順子、富士電視台岸本理沙都將卸下主播身分，勢必掀起一波新人潮。

大江麻理子曾因台灣人自費揪團協助日本災民重建家園而感動落淚。（翻攝自X）

46歲的大江麻理子於6月離職，這位主播曾在2019年聽聞12位台灣人自費揪團到日本災區協助受到哈吉貝颱風重創的災民重建家園而感動落淚。

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大江麻理子畢業於日本フェリス女学院（菲利斯女學院大學），2001年加入東京電視台，2007年起擔任「モヤモヤさまぁ～ず2」（煙霧之夏2）首席助理，因其優雅氣質廣受歡迎。大江麻理子曾於美國紐約任職，2014年成為《ワールドビジネスサテライト（WBS）》（世界商業衛星WBS）主播，更不斷向前邁進成為東京電視台新聞與綜藝兩大類節目的招牌主播。

大江麻理子接受同台記者採訪時表示預定於6月底離職，之後想先放鬆一陣子。未來，她表示自己暫時不會以自由職業工作者身分繼續工作，也不會在其他電視台露面。

豊田順子受邀擔任日本電視學院校長，綜藝節目笑稱她為「鬼軍曹」。（翻攝自X）

致力於培養日本電視台下一任主播的豊田順子也同樣將於6月底離職，從1990年代開始加入日本電視台工作的她，一直負責《「NNNニュース》（NNN新聞）及其他體育節目。

59歲的豊田順子擁有30多年的主播工作經驗，更投身於新主播培養。在日本電視台節目《1億人の大質問！？笑ってコラえて！》（一億人的大問題！？笑呵呵）當中，她參與了新主播密集培訓企劃，並教導有志成為主播者如何正確優雅地說出日文，引發熱烈迴響。2011年6月至2013年5月，豊田順子受邀擔任日本電視學院校長，該校也是培養日本主播及藝人的搖籃。

25歲的富士電視台主播岸本理沙是這波離職潮中最年輕的主播。（翻攝自X）

在這波主播離職潮中，最年輕的富士電視台主播岸本理沙也將離開主播台。她表示自己透過節目認識了各行各業的專業人員，1年前她對日本國內外企業管理工作產生興趣，雖然曾經考慮繼續擔任播音員並同步學習新技能，為了更靈活吸收、累積知識，決定暫時辭去富士電視台工作。

25歲的岸本理沙曾經擔任《Live News イット！》（Live News It！）現場氣象主播與《めざまし8》（警報8）主持人。

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