小賴坦承出國在意這件事！融融推快乾內褲被打槍

〔記者傅茗渝／台北報導〕偉晉和賴晏駒（小賴）主持的八大電視《娛樂百分百》YouTube 頻道「CHAT GTV」單元，日前邀請即將在7／5晚間八點全台首播的八大綜合台全新自製類實境外景節目《自由的旅行者》主持人融融、和搭檔圖佳，暢談旅遊趣事。

由偉晉和小賴主持的《娛樂百分百》邀請《自由的旅行者》主持人融融和來賓圖佳。（八大電視提供）

足跡行遍76個國家的融融透露，自己打包行李的風格是選擇一個輕便的背包，越簡單越好！偉晉和小賴則是要用超大包包，什麼都要帶齊才會安心，小賴分析：「喜歡出去玩的人，會覺得缺什麼東西，當地買就好，或是內褲可以穿兩三天。」融融一聽，立刻專業分享：「沒有！就買快乾內褲，今天洗，隔天早上就乾。」小賴風趣補充：「因為我們有時候會care穿搭啦！」

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小賴（左）和融融（右）對行李打包的看法不同。（八大電視提供）

講到重視穿搭，融融忍不住爆料，第一次和圖佳一起出外景工作，發現對方很注意、注重穿搭！融融笑說：「土耳其男生很愛美！他們對保養、鬍子、頭髮很注重！」 身為旅遊達人的融融，提到自己選擇機票會以價格為優先考量，所以紅眼班機對他來說不是問題，倒是曾經在去巴拉圭的途中，連同轉機時間，共花了54個小時才抵達，讓他只能在飛機上不斷自我催眠：「我喜歡搭飛機…我喜歡搭飛機…」笑說不然時間真的很難熬。

融融（左）和圖佳（右）日前一起到土耳其。（八大電視提供）

屬於美食優先的圖佳則表示，「我去一個國家之前，先研究那邊的餐廳，我看看哪一個餐廳好吃，餐廳那邊有景點的話，我就看景點！」他坦言難以抗拒美食的誘惑，圖佳透露最愛的台灣料理就是臭豆腐，曾經為了臭豆腐，特地前往台東名店，只為了一飽口福！甚至曾每天都要喝一杯公館有名的珍珠奶茶，圖佳笑說因為日飲手搖飲，讓他體重飆升，後來店家歇業才又變瘦。

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