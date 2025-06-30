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慈妹現身網咖「臉垮」全被拍 本人急解釋背後原因

慈妹平時在應援場上總是展露招牌甜笑。（翻攝自IG）慈妹平時在應援場上總是展露招牌甜笑。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹，憑藉甜美臉蛋及陽光笑容圈粉無數，不僅在應援舞台上表現亮眼，還受邀參加多檔綜藝節目。怎料，她日前現身網咖，卻被拍到心情低落的狀態，引起粉絲關心。

慈妹坦言因為沒打到遊戲不開心。（翻攝自IG）慈妹坦言因為沒打到遊戲不開心。（翻攝自IG）

慈妹日前在IG傳發一則朋友的限時動態，只見對方笑稱「打網咖？」兩人似乎相約網咖包廂打遊戲，不過畫面中的她，卻只是坐在電腦螢幕前低頭滑手機，臉上不見一絲笑容，若有所思的表情，與平時陽光狀態頗有落差，而她本人也在文中揭露情緒低落的原因，「工作完沒打到楓之谷不開心」。

事實上，平時總是活潑開朗的慈妹，曾坦言有過一段低潮時期，表示經常對於未來感到迷茫，甚至為此淚流滿面，並且總是獨自一人消化情緒，忍耐到極限才會找訴苦管道，直言「總是正能量的我有時候也會低潮」，目前仍努力尋找重新振作的力量。因此，這次慈妹直呼「不開心」，讓不少粉絲急忙到場關心，不過隨後她便轉發球迷拍下她燦笑的畫面，似乎已經轉換心情。

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