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娛樂 最新消息

劉品言年底當媽！ 連晨翔迎生人新階段 認了「未來戲路將改變」

孫淑媚（右）、連晨翔在《拜六禮拜》發展姐弟戀。（八大電視提供）孫淑媚（右）、連晨翔在《拜六禮拜》發展姐弟戀。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在影集《拜六禮拜》與姑姑丁寧的閨密孫淑媚發生曖昧情，兩人有激吻戲。他戲外與劉品言「先上車後補票」，年底將迎寶寶到來。對於人生進入新的階段，往後戲路是否因此會改變？連晨翔回應：「當然一定會有所改變，但對於演員表演這部份是不會變的，但戲路一定不會像偶像時期那樣，也要尊重另外一半。」他也表示，如果真的有很好的機會，一定也會選擇和另一半溝通。

連晨翔坦言往後接戲會尊重另一半。（八大電視提供）連晨翔坦言往後接戲會尊重另一半。（八大電視提供）

八大戲劇台29日播出《拜六禮拜》第4集收視創新高，其中分眾女性25到49歲族群收視表現更為亮眼，稱霸週日全台戲劇收視冠軍。連晨翔劇中與孫淑媚跨越年齡差距談起姐弟戀，在討論板上引起不少劇迷關注熱議。連晨翔回想在拍戲過程中，他和孫淑媚的一場閃避機車對戲，至今印象還很深刻。這場戲他要勾著孫淑媚的脖子倒向他，結果動作慘變像勒住對方脖子，原本帥氣的英雄救美瞬間變調，連晨翔苦笑表示，這顆鏡頭一直NG卡關，耗時非常久才順利完成。

連晨翔（左）在《拜六禮拜》為了保護孫淑媚避免被車撞，英雄救美一動作慘變調。（八大電視提供）連晨翔（左）在《拜六禮拜》為了保護孫淑媚避免被車撞，英雄救美一動作慘變調。（八大電視提供）

談到與孫淑媚的合作，連晨翔透露在《拜六禮拜》並非兩人首次同台，「我們的個性滿像的，都是魔羯座，所以不用特別的言語去表達，就知道對方在想什麼。」並表示對方是一個讓他很安心對戲的前輩。

這次飾演丁寧的姪子，連晨翔分享與角色性格上雷同的部份，「都是滿會隱藏自己，不太表達自己的想法出來，也不會輕易讓別人看見自己的心情。」但他認為，自己比角色「楊家豪」活得快樂很多，這一點是最大差異性。

連晨翔在《拜六禮拜》飾演浪子回頭的拳擊教練「楊家豪」。（八大電視提供）連晨翔在《拜六禮拜》飾演浪子回頭的拳擊教練「楊家豪」。（八大電視提供）

連晨翔為了這次台語演出勤練學習發音，但是在現場演出時，台詞偶爾有一些音跑掉，就會變成笑話，還好有一小部份可以經過事後配音調整，但他希望以後能夠不需要靠後配來完成。《拜六禮拜》每週日晚間9點於八大戲劇台播出。

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