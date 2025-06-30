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娛樂 最新消息

郭書瑤背景一次看！17歲喪父休學養四口 拉拔胞弟卻涉共諜案

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「瑤瑤」郭書瑤因為年少喪父，17歲開始幫助媽媽扛起家計，負擔弟妹的學費，後來為了賺更多錢，乘著「殺很大」的氣勢休學進入演藝圈，如今弟弟郭伯廷涉「共諜案」，被台北地院判處有期徒刑3年10月，讓人不勝唏噓。

郭書瑤年少喪父，17歲開始扛起家計。（翻攝自IG）郭書瑤年少喪父，17歲開始扛起家計。（翻攝自IG）

郭書瑤17歲那年，原本擔任工地主任的爸爸心肌梗塞過世，而媽媽是緬甸華僑，在早餐店打工月收入2萬多元，無法養活還在念國小、國中的弟弟妹妹，身為長女的她自願休學，拚命打工扛起家計

郭書瑤2008年以「童顏巨乳」和一句「殺很大」爆紅，接獲不少廣告代言，如今轉型為歌手、演員，並在出道第四年以電影《志氣》奪得第50屆金馬最佳新演員獎，實力獲得肯定。

郭書瑤出演電影《志氣》奪第50屆金馬最佳新演員獎。（資料照）郭書瑤出演電影《志氣》奪第50屆金馬最佳新演員獎。（資料照）

豈料，看似順遂的演藝之路，近年陸續爆出風波，弟弟郭伯廷2023年7月涉入「共諜案」，消息曝光後，郭書瑤坦言「有被嚇到」，更大嘆「姊姊好難當」，如今判決出爐，弟弟被法院判處有期徒刑3年10月，她則透過經紀公司表示：「一切交由相關單位處理，辛苦大家了。」

郭書瑤本人也是爭議連連，最近一次是2024年5月遭踢爆，積欠1年管理費近5萬，管委會向法院聲請支付命令，她還拒收公文，兩度撕毀社區公告，且經常網購，但包裹只簽收不領取，導致包裏堆滿社區大廳。事後，她不滿報導裡竟有她在大樓電梯裡的照片，因此對社區蘇姓主委提告違反個資法。

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