晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日樂團Klang Ruler來台倒數！想古著店挖寶：感受台灣時尚

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新銳樂團「Klang Ruler」將於本週日（6日）在華山 Legacy舉辦首次台灣專場演出，最新單曲《Teenage Blue》上月推出後就在日本TikTok突破千萬點閱，成為討論話題。成員們也搶先分享這趟台北行的期待，從小籠包、滷肉飯到夜市、九份、古著店，每個人都有自己的願望清單。

Klang Ruler七夕前夜首度來台開專場。（寬宏藝術、ASOBI SYSTEM提供）Klang Ruler七夕前夜首度來台開專場。（寬宏藝術、ASOBI SYSTEM提供）

Klang Ruler隸屬ASOBI SYSTEM，與卡莉怪妞、新學校領袖同為旗下藝人，由主唱兼製作人Yonkey領軍，成員包括女主唱Yasuda Chihiro、貝斯手Kato Takumi、鼓手Shimisho與吉他手Gyoshi，五位Z世代音樂人融合R&B、city pop、hip-hop等元素，打造出洗鍊且律動感十足的都市音樂。

這次來台，他們笑說最想體驗的就是「逛夜市」、「古著挖寶」與「造訪九份」，Yasuda Chihiro對台灣古著店念念不忘，Yonkey則想多逛街感受在地時尚，Gyoshi則想再吃一次滷肉飯，Kato Takumi以及Shimisho 都許願最想去夜市走走。

Klang Ruler點名逛夜市、古著挖寶最期待。（寬宏藝術、ASOBI SYSTEM提供）Klang Ruler點名逛夜市、古著挖寶最期待。（寬宏藝術、ASOBI SYSTEM提供）

先前她們翻唱黑色餅乾《Timing》話題十足，Yasuda Chihiro表示因為徐若瑄來自台灣，能因此產生連結感到很開心。成員們也提到，還想挑戰JUDY AND MARY《そばかす 雀斑》、石井明美《CHA-CHA-CHA》等九零年代金曲。

成員們也不約而同表示，希望未來能登上台灣大型音樂祭舞台，甚至與台灣樂團共演。《Klang Ruler LIVE HOUSE TOUR 2025 in TAIPEI》將於7月6日晚間6點在Legacy Taipei開唱，票價為新台幣2380元，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中