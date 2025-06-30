日樂團Klang Ruler來台倒數！想古著店挖寶：感受台灣時尚

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新銳樂團「Klang Ruler」將於本週日（6日）在華山 Legacy舉辦首次台灣專場演出，最新單曲《Teenage Blue》上月推出後就在日本TikTok突破千萬點閱，成為討論話題。成員們也搶先分享這趟台北行的期待，從小籠包、滷肉飯到夜市、九份、古著店，每個人都有自己的願望清單。

Klang Ruler七夕前夜首度來台開專場。（寬宏藝術、ASOBI SYSTEM提供）

Klang Ruler隸屬ASOBI SYSTEM，與卡莉怪妞、新學校領袖同為旗下藝人，由主唱兼製作人Yonkey領軍，成員包括女主唱Yasuda Chihiro、貝斯手Kato Takumi、鼓手Shimisho與吉他手Gyoshi，五位Z世代音樂人融合R&B、city pop、hip-hop等元素，打造出洗鍊且律動感十足的都市音樂。

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這次來台，他們笑說最想體驗的就是「逛夜市」、「古著挖寶」與「造訪九份」，Yasuda Chihiro對台灣古著店念念不忘，Yonkey則想多逛街感受在地時尚，Gyoshi則想再吃一次滷肉飯，Kato Takumi以及Shimisho 都許願最想去夜市走走。

Klang Ruler點名逛夜市、古著挖寶最期待。（寬宏藝術、ASOBI SYSTEM提供）

先前她們翻唱黑色餅乾《Timing》話題十足，Yasuda Chihiro表示因為徐若瑄來自台灣，能因此產生連結感到很開心。成員們也提到，還想挑戰JUDY AND MARY《そばかす 雀斑》、石井明美《CHA-CHA-CHA》等九零年代金曲。

成員們也不約而同表示，希望未來能登上台灣大型音樂祭舞台，甚至與台灣樂團共演。《Klang Ruler LIVE HOUSE TOUR 2025 in TAIPEI》將於7月6日晚間6點在Legacy Taipei開唱，票價為新台幣2380元，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

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