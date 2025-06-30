天后蕾哈娜透視禮服挺孕肚！霸氣現身《藍色小精靈大電影》全球首映

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕經典動畫最新大銀幕力作《藍色小精靈大電影》上週六（28日）在比利時布魯塞爾舉行全球首映，為電影獻聲並演唱全新歌曲的流行天后蕾哈娜以一襲透視禮服，挺孕肚與男友A$AP Rocky一同亮相。

蕾哈娜挺孕肚現身《藍色小精靈大電影》全球首映，和「小美人」開心合照。（UIP提供）

37歲的蕾哈娜以最新紅毯造型再次將焦點放在她的孕肚上。這位9座葛萊美獎得主身穿一套由香奈兒訂製的飄逸禮服，中央採用透明設計，露出孕肚，氣場十足。

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根據外媒報導，這套由青瓷綠絲質雪紡材質製成的上衣與裙裝，總計耗時840小時製作，並以亮片、水晶與羽毛點綴，靈感源自香奈兒2003年春季高級訂製服系列，造型更搭配同色系的歐根紗羽毛山茶花與珠飾鈕扣，細節滿滿。

蕾哈娜（左）和男友A$AP Rocky一同亮相《藍色小精靈大電影》全球首映。（UIP提供）

蕾哈娜5月曾在Met Gala上宣布與36歲的A$AP Rocky正在期待第三胎。這對明星情侶已育有3歲的RZA與1歲的Riot兩個兒子。

蕾哈娜為《藍色小精靈大電影》獻聲又獻唱。（UIP提供）

此次蕾哈娜在片中獻聲飾演經典角色「小美人」，也獻唱原創歌曲，其中包括5月率先釋出的單曲《Friend of Mine》。電影描述她帶領小精靈們進入「現實世界」，展開營救精靈老爹的行動。藍色小精靈們在新朋友的協助下，必須找出命運的真諦，才能拯救宇宙。《藍色小精靈大電影》將於7月18日在台上映。

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