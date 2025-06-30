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楊晨熙眼下驚見大片瘀青 突喊「我被家暴了」

楊晨熙2023年嫁給建商男友，婚後育有1女。（翻攝自臉書）楊晨熙2023年嫁給建商男友，婚後育有1女。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊晨熙當年以兒童台「果凍姐姐」身分出道，甜美臉蛋吸引不少觀眾喜愛，2023年與建商男友結婚，生下女兒「小龍女」，不時會在社群分享一家幸福生活，怎料，昨（29）卻突然曬出一張臉部瘀青的自拍照，直喊「我被家暴了」，隨後也無奈揭曉「兇手」身分。

楊晨熙被女兒的奶瓶砸到臉部。（翻攝自IG）楊晨熙被女兒的奶瓶砸到臉部。（翻攝自IG）

楊晨熙突在IG限時動態曬出一張自拍照，只見她臉部特寫中，左眼下方有塊明顯的瘀青，她無奈苦喊「我被家暴了！兇手是我女兒！」同時也指出「凶器」就是女兒的奶瓶，似乎是意外被女兒用奶瓶砸中臉部。

事實上，楊晨熙2016年從兒童台畢業後，積極轉型為通告藝人，曾當過外景主持人、參與舞台劇等，曾與《大學生了沒》班底「大飛」吳志慶交往多年，甚至一度傳出兩人將結婚，但最終這段戀情仍在2021年畫下句點。她於2023年嫁給建商老公，婚後仍持續工作，同時兼顧家庭生活，相當有理財頭腦的她，也將副業經營的有聲有色，坐擁3房2車，可說是家庭事業兩得意。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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