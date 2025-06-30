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娛樂 電視

頌樂台魂爆發脫口「要確喔、笑死」 曝想在台置產：很喜歡這裡

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合《小姐不熙娣》最新一集邀請到Solar頌樂、潘若迪、張棋惠、巴大雄、施語庭一起聊聊「火爆神曲前奏一響無人不知！今天一起來唱給頌樂聽！」韓國女星Solar頌樂這次與唱作歌手9ｍ88合作全新單曲《Floating Free》，實體專輯將於7/4發行 ，並在節目上展現實力派唱功。

Sandy（左起）、Solar頌樂、派翠克。（東森綜合提供）Sandy（左起）、Solar頌樂、派翠克。（東森綜合提供）

頌樂苦練中文7個月，大秀接地氣台灣用語，像是「要確喔」、「笑死」、「啊！真冰涼！」萌翻全場；她透露，學中文遇到最大的困難是聲調和發音：「因為韓國沒有『ㄩ』這個發音，像是『運氣』對我來說很難！而且『ㄔ』和『ㄘ』為什麼這麼難！」。

潘若迪模仿席琳狄翁，邀請頌樂合跳《眉飛色舞》。（東森綜合提供）潘若迪模仿席琳狄翁，邀請頌樂合跳《眉飛色舞》。（東森綜合提供）

頌樂難得來到《小姐不熙娣》玩，身為主持人的派翠克怎麼會放過「自肥」的好機會，打趣問道：「會不會想跟台灣非常棒的男主持人合作」，頌樂一聽就懂了，反應超快的說：「想跟『信義權志龍』合作！」此話一出，現場可說是一片混亂，全體嚇瘋；派翠克立刻接梗模仿起來，並問對方跟本尊相識度有「幾趴」，逗得頌樂哈哈大笑說：「一樣！一樣！」相當可愛。除此之外，頌樂透露，在台灣的期間，已經吃了非常多美食，也想要有更多不同的體驗！

Solar頌樂喊話想在台置產。（東森綜合提供）Solar頌樂喊話想在台置產。（東森綜合提供）

潘若迪近期因模仿國際天后席琳狄翁（Celine Dion）引起廣泛討論，不僅獲得席琳狄翁本人朝聖社群按讚，甚至還傳出對方主動邀約他前往拉斯維加斯合作演出；這次潘若迪也以席琳狄翁的模樣，在節目上領著頌樂大跳〈眉飛色舞〉，讓節目開場氣氛炒得火熱！不僅如此，同場來賓施語庭獻唱2025爆紅神曲〈跳樓機〉，更邀請頌樂現場清唱幾句；頌樂也大方演示女團「結尾妖精」！最後頌樂笑說，「我這次的新歌如果很棒、很棒的話，下次我覺得我能在這裡買房子！因為我很喜歡這裡。」

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