7／5地震預言倒數！男星赴日驚「飛機一奇景」喊：預言真有影響

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家竜樹諒1999年出版漫畫《我所看見的未來》，曾精準預言2011年日本311大地震，書中也提到，今年7月5日將有大災難，就連台灣和香港都會受影響，形成相信與不相信兩派熱議討論。知名作家、部落客「史丹利」今（30）日在社群發文，驚訝暑假期間前往日本的飛機竟「空成這樣」，表示看來七月五日的預言還真的很有影響。

知名作家史丹利表示自己7月5日當天會在日本。（翻攝自臉書）

史丹利日前透露自己7月5日會在日本，並表示：「我是不信那個莫名其妙的漫畫預言啦！就來看看我的命夠不夠硬啊！」。今日他啟程飛往東京，更公開飛機上的情景表示：「暑假飛東京的飛機空成這樣。看來七月五日的預言還真的很有影響。」隨後坦言自己並不相信預言，並開玩笑表示自己夢過中樂透、與長澤雅美一起去飯店都並未實現。而他在文末也慶幸：「這樣也好，感覺東京會比較沒那麼擁擠一點點吧？」。

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史丹利公開今（30）日飛往日本的飛機客艙畫面。（翻攝自臉書）

根據日本《產經新聞》報導，對於7月將發生災難一事，竜樹諒表示，「大家對於這件事有著高度關注，這是民眾防災意識提升的證明，我對此持正面態度」、「我自己在外出的時候也會特別小心，會預先做好儲備物資等防災措施。」

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