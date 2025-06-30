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娛樂 電視

馬國畢宣布改名！從搞笑男到陰狠毒梟 《好運來》角色超反轉

〔記者李紹綾／台北報導〕馬國弼（原名：馬國畢）加入民視八點檔《好運來》，飾演關鍵角色「黑狗」，他向來給人陽光親切印象，這回在劇中挑戰極具反差的角色，不僅健身有成，展現精壯體態，更將挑戰複雜人性，詮釋一個笑臉常開卻又兇狠異常的雙面人。

馬國弼在《好運來》展現雙面性格。（民視提供）馬國弼在《好運來》展現雙面性格。（民視提供）

馬國弼過去在螢幕上總是以幽默風趣的形象帶給觀眾歡笑，這回接下角色「黑狗」，對他來說是一大挑戰。據悉，劇中的「黑狗」年輕時曾是「天虎」龍天翔的小弟，在天虎入獄後，黑狗也跟著失勢，最終走上販毒一途而入獄。

馬國弼在《好運來》飾演龍天翔小弟，之後會被王燦利用。（民視提供）馬國弼在《好運來》飾演龍天翔小弟，之後會被王燦利用。（民視提供）

出獄後的黑狗求職屢屢碰壁，得知天虎出獄並經營再生貨運行後，便前往投靠。然而命運的安排讓他再度捲入危機。王燦飾演的「曉剛」看準黑狗的債務與現況，以及他在天虎貨運行的工作機會，意圖利用黑狗為自己佈建毒品銷售網，企圖將毒品運輸嫁禍給天虎的貨運行。

馬國弼在《好運來》飾演「黑狗」，眼神犀利展現角色狠勁。（民視提供）馬國弼在《好運來》飾演「黑狗」，眼神犀利展現角色狠勁。（民視提供）

馬國弼表示，為了詮釋黑狗這個角色，他不僅努力健身，讓體態更符合角色需求，也深入揣摩角色內心掙扎，力求呈現黑狗在陽光笑容下隱藏的陰暗面，以及他對過去的愧疚與對未來的迷茫。

馬國弼（中）在《好運來》飾演「黑狗」，眼神犀利展現角色狠勁。（民視提供）馬國弼（中）在《好運來》飾演「黑狗」，眼神犀利展現角色狠勁。（民視提供）

馬國弼在《好運來》飾演「黑狗」。（民視提供）馬國弼在《好運來》飾演「黑狗」。（民視提供）

對於這次演出，馬國弼也透露：「這次的角色真的很有挑戰性，黑狗的雙重人格讓我很想好好發揮！希望這次的演出能讓大家看到不一樣的馬國弼，也請大家多多支持《好運來》！」

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