周杰倫想和仔仔打架竟被郭富城看穿 相隔18年揭開謎團

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨晚在香港啟德體育園主場館完成「嘉年華」巡演香港站最終場，邀請到天王郭富城當嘉賓，嗨翻全場。

周杰倫（右）和郭富城相隔18年再次同台，回憶滿滿。（杰威爾提供）

「嘉年華」香港巡演共吸引12萬名歌迷進入周董的音樂世界，而且驚喜連連，周董目前有3個可愛兒女，嘉賓郭富城日前也宣告老婆懷了第三胎，他也將和周董一樣成為三寶爸，這次兩人同台，距離上次一起表演已經相隔18年，周董直呼這是「歷史性的一刻」！

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台港兩位天王同台，歌迷興奮尖叫，郭富城一現身就與周董大跳《Baby Shark》，周董開心說：「看到你升上來，我都忘記跳舞了。」郭富城則說：「我知道這次Jay來香港開演唱會，他希望我來，我很開心。我可以說香港的歌迷還有全世界的歌迷都歡迎你來到香港開演唱會，對不對？」

周杰倫（右）和郭富城走向觀眾席，歌迷瘋狂。（杰威爾提供）

昨晚周董和郭富城合唱《永遠愛不完》，另外也幫歌迷謀福利，請郭富城再獨唱《狂野之城》，這是周董創作，當時紀念郭富城出道20年的作品，這次合唱更有意義。

另外周董也難忘，某次拍攝廣告的機會，他跟「仔仔」周渝民想來整一下大家，假裝生氣打架，他跟仔仔串通好，拍照的時候故意丟小石頭讓他生氣，想看看在一旁化妝的郭富城有沒有被他嚇到？

周杰倫（右）和郭富城熱舞，氣氛熱鬧。（杰威爾提供）

周董笑說，當時陳冠希擔心他和仔仔真的打起來，還跳出來提醒：「不是現在。」但郭富城卻很鎮定。昨晚郭富城終於解答：「因為我知道這一定是假裝的嘛！演戲而已，我一看你們這種感覺不真實啊！」周董恍然大悟說：「影帝在這裡！當時我真的是『關公面前耍大刀』。」早被郭富城看破了。

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