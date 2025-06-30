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娛樂 最新消息

《新說唱2025》掀歧視女性！黃子韜看不下去說話了

〔記者傅茗渝／台北報導〕《新說唱2025》最新一集於28日播出，節目競爭氣氛升級，因男性選手對女性選手的不尊重，現場火藥味十足，明星製作人萬妮達也忍不住為女選手發聲。本季明星製作人陣容包括黃子韜、萬妮達Vinida Weng、時代少年團嚴浩翔、TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙。選手們要在100秒挑戰賽中，獲5個pass才能直接晉級，若有失敗，則得接受其他選手挑戰。其中Shark米爾艾力成為首位全pass的選手，實力獲全場認可。

Shark米爾艾力成為首位全pass的選手。（iQIYI提供）Shark米爾艾力成為首位全pass的選手。（iQIYI提供）

在漫長的1對1突圍賽中，女選手們屢次未被挑戰，直到鐘欣cent3e登場，她霸氣發言指出男性對女性選手的偏見：「我知道你們很多男說唱歌手不想選女生，可能是怕被罵，或覺得輸了贏了都不好看，但你不能因為我是女生，就剝奪我跟你同台Call out的權利。」她的鋒利言辭與堅定態度，讓在場所有人喝彩。

黃子韜耍帥展氣場，開嗆：「誰有意見我不在乎」。（iQIYI提供）黃子韜耍帥展氣場，開嗆：「誰有意見我不在乎」。（iQIYI提供）

鐘欣的話題持續延燒，她還回嗆Lil Asian，批評他不僅對女性選手不禮貌，對外國選手也極不尊重，現場氣氛瞬間劍拔弩張，明星製作人們的反應也成為看點。隨後，鐘欣用實力回應質疑，表演結束後，黃子韜激動表示：「終於聽到炸一點的伴奏了，我喜歡這個節奏。」並坦言聽完她的作品，突然有了想回家創作音樂的衝動。

而萬妮達也嚴肅對男性選手說：「有女孩的選手你可以選擇，這是一種作為尊重對手的表現。」她更補充：「我希望大家能把女性選手放在一條線上來對比，多給女生一個機會，能有更多的碰撞。」她的發言讓現場觀眾感受到更多對女性參賽者的支持。

鐘欣cent3e霸氣發言，直指男性選手們對女性參賽者的偏見。（iQIYI提供）鐘欣cent3e霸氣發言，直指男性選手們對女性參賽者的偏見。（iQIYI提供）

儘管鐘欣最終未能勝出，結果讓黃子韜極度不滿，他直言：「我不懂，我不懂！」並拉著其他評審討論，表達抗議。他最後使出「壯士留步」權利，守護自己喜愛的曲風與優秀選手的表現。「壯士留步」是製作人挽留淘汰選手的機會，每組製作人僅有兩個名額。

此外，黃子韜也在節目帶來公演舞台，用〈陷入+BOSS TALK（老闆說）〉展現老闆氣場，直接用音樂回應質疑，現場High翻。演出後他直言：「來這個節目不是交朋友的，我是來選擇我自己非常喜歡的人，跟我一起走到最後，所以誰對我有意見、沒意見我不在乎，重要的是，我要跟著冠軍去。」

《新說唱2025》每週六下午6點於愛奇藝國際版App、iQ.com播出。

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