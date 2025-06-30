廖峻兒遭控「敗家子」 《戲說》女星揭私下真面目

廖峻（右）兒子廖錦德遭網友酸是「敗家子」。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人廖峻4月三度中風，經緊急治療後已返家休養，不過，他的家事鬧出不少風波宛如八點檔，其中兒子廖錦德槓上自稱「主要照顧者」的楊小姐，被對方指控，7年來對於父親不聞不問。對此，《戲說台灣》演員林衣倩透露，廖錦德私下是孝順的孩子。

廖錦德先前槓上楊小姐，甚至鬧到對簿公堂，事件掀起軒然大波，也引來不少網友酸他是「敗家子」、「不孝」，種種言論讓好友林衣倩看不下去，心疼替他發聲音。

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《戲說台灣》演員林衣倩替廖錦德抱不平。（翻攝自臉書）

據《三立新聞網》報導，林衣倩和廖錦德相識多年，看到近期的新聞，忍不住替他抱不平。她透露，廖錦德其實非常孝順，不僅私下會與父親聚會，也有定期關心，只不過沒有PO至網上向外界報備，「錦德也一直陪伴爸爸做復健，以我知道他非常關心爸爸，回台北也都陪媽媽吃飯，節日也都全家去看爸爸」。

對於網友的惡言攻擊，廖錦德19日在臉書更新「酸民留言」相簿，把酸民在各個新聞底下的留言截圖保存，並在相簿打上「大家敢做，請敢當」。

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