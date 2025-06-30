陳之漢喊「台灣人性命中國14億人決定」 律師諷：館長嘴巴由人民幣決定

館長在直播中脫口，「台灣人性命中國14億同胞決定」。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢本月初到中國上海展開直播行，過程中不斷「大讚中國」，推翻自己過往反共人設，回台後仍繼續讚嘆，引發討論。不過28日晚間，館長竟在直播脫口驚人言論，稱「台灣2300萬人的性命由中國14億人決定」，引來大批網友炸鍋，今天（30日），律師林智群連發兩篇文評論並依樣造句：「館長嘴巴由人民幣決定。」

律師林智群發文評論依樣造句。（翻攝自臉書）

館長近期剛結束中國之旅，並表示回台是為了對抗這次的大罷免，28日晚間他在YT開直播，脫口稱「台灣是台灣人的，也是中國14億同胞的。台灣2300萬人，是決定這個國家的發展方向，但是我們上面的性命，是你們14億人去決定。」對此，林智群今日先是發文評論：「這個傢伙越來越走鐘了欸。」隨後又發出另一篇貼文依樣造句：「館長：『台灣人性命由中國14億人決定。』造句：館長嘴巴由人民幣決定。」引發大批網友留言熱議。

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