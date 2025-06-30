7月5日預言陷恐慌！靈能者反駁：9月地球能量會降至低谷

「靈能者」片山鶴子（右）在影片中，分享自己感應到的能量，直呼該注意的應該是9月。（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本近期地震活動密集，鹿兒島縣更在短時間內發生超過500次地震，引發民眾對生活環境的焦慮。正當社會籠罩在不安氛圍中，一本於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》再次受到矚目。書中提到2025年7月5日清晨4點18分，日本將遭遇一場毀滅性的強震，導致國土大面積沉沒，對許多人造成恐慌。

然而，漫畫作者「竜樹諒」在2021年的改版中，細緻描寫她曾夢到兩次的大災難場景。指出災害將於日本與菲律賓之間的海底板塊劇烈位移，還伴隨熔岩噴發，進而引發高達百米的海嘯，波及本州、台灣、印尼與馬利安納群島。她在夢中看見神秘的龍型光影飛向爆炸核心，似乎是有未知能量的參與，災害皆聚集於亞洲地區，因此掀起熱烈討論。

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對於這波關於「7月5日」的預言，日本靈性圈具有高度聲譽的片山鶴子則有不同看法。去年2月，她罕見透露，某天突然感到強烈頭痛、身體虛弱，彷彿接收到來自太陽的龐大壓力。事後她查詢NASA與NOAA的公開資料，發現地球正處於第25次太陽活動週期中，而預測2025年7月到9月之間，將是太陽風暴的最活躍階段。比起7月，她更擔心的是9月，屆時地球的能量可能會降至低谷，而太陽風暴則達到高峰，兩者碰撞恐帶來較大變數。

同時，片山鶴子也特別強調，「災難未必注定發生，人類的集體意識與情緒會在其中扮演重要角色。」她提醒大眾切勿陷入恐慌與負面情緒之中，這或許會成為放大災難效應的導火線，呼籲大眾以冷靜與信心面對即將到來的變動時期。此外，她自稱具琉球王族血統，從小就能感應靈體與宇宙振動，至今已協助超過5萬人，因此有不少民眾願意聽信她的分析。

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