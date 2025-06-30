晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

7月5日預言陷恐慌！靈能者反駁：9月地球能量會降至低谷

「靈能者」片山鶴子（右）在影片中，分享自己感應到的能量，直呼該注意的應該是9月。（翻攝自YouTube）「靈能者」片山鶴子（右）在影片中，分享自己感應到的能量，直呼該注意的應該是9月。（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本近期地震活動密集，鹿兒島縣更在短時間內發生超過500次地震，引發民眾對生活環境的焦慮。正當社會籠罩在不安氛圍中，一本於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》再次受到矚目。書中提到2025年7月5日清晨4點18分，日本將遭遇一場毀滅性的強震，導致國土大面積沉沒，對許多人造成恐慌。

然而，漫畫作者「竜樹諒」在2021年的改版中，細緻描寫她曾夢到兩次的大災難場景。指出災害將於日本與菲律賓之間的海底板塊劇烈位移，還伴隨熔岩噴發，進而引發高達百米的海嘯，波及本州、台灣、印尼與馬利安納群島。她在夢中看見神秘的龍型光影飛向爆炸核心，似乎是有未知能量的參與，災害皆聚集於亞洲地區，因此掀起熱烈討論。

對於這波關於「7月5日」的預言，日本靈性圈具有高度聲譽的片山鶴子則有不同看法。去年2月，她罕見透露，某天突然感到強烈頭痛、身體虛弱，彷彿接收到來自太陽的龐大壓力。事後她查詢NASA與NOAA的公開資料，發現地球正處於第25次太陽活動週期中，而預測2025年7月到9月之間，將是太陽風暴的最活躍階段。比起7月，她更擔心的是9月，屆時地球的能量可能會降至低谷，而太陽風暴則達到高峰，兩者碰撞恐帶來較大變數。

同時，片山鶴子也特別強調，「災難未必注定發生，人類的集體意識與情緒會在其中扮演重要角色。」她提醒大眾切勿陷入恐慌與負面情緒之中，這或許會成為放大災難效應的導火線，呼籲大眾以冷靜與信心面對即將到來的變動時期。此外，她自稱具琉球王族血統，從小就能感應靈體與宇宙振動，至今已協助超過5萬人，因此有不少民眾願意聽信她的分析。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中