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娛樂 音樂

阿妹御用團隊出手了！跨界合作6偶像 大咖音樂人差點噴淚

〔記者張釔泠／台北報導〕「虛實之側 NEXUS」首場線下3D Live演唱會由「阿妹」張惠妹御用團隊打造、音樂人呂聖斐擔任音樂總監，首度跨界與六位超人氣Vtuber（虛擬Youtuber）網路偶像合作音樂會，讓呂聖斐直呼：「十分挑戰，必須用做天王天后專業演唱會思維，加上男子的想像宇宙，一切非常有趣！」

「虛實之側 NEXUS」吸引爆滿觀眾。（這方娛樂提供）「虛實之側 NEXUS」吸引爆滿觀眾。（這方娛樂提供）

曾與無數天王天后合作的呂聖斐第一次與「非真人」的虛擬偶像跨界合作，對虛擬角色充滿許多「幻想」，曾想像自己的虛擬角色要成爲技術高超外表冷酷的《怪醫黑傑克》，但並非手執手術刀，而是改成玩音樂技術超群的怪咖，此次合作讓呂聖斐興奮表示：「男子的腦細胞很嗨！無遠弗屆！」

「虛實之側 NEXUS」由阿妹御用團隊打造。（這方娛樂提供）「虛實之側 NEXUS」由阿妹御用團隊打造。（這方娛樂提供）

呂聖斐大費心思在音樂細節上精心微調，讓現場演出的樂手及Vtuber們在每一個音樂環節的精緻與展現出的穿透震撼，呂聖斐對六位Vtuber大讚：「每人聲音都擁有各自強烈的特色，且大家非常融入角色，真的很佩服！」

「虛實之側 NEXUS」演唱會。（這方娛樂提供）「虛實之側 NEXUS」演唱會。（這方娛樂提供）

「虛實之側 NEXUS」演唱會集結六位來自超人氣Vtuber，吸引線上線下超過3千位粉絲應援，演出連番上陣超過20首精心設計曲目，更驚喜邀請美聲虛擬滾歌手神椿V.W.P成員「幸祜–KOKO」及虛擬偶像「よしか⁂（Yoshika） 」，以及剛迎來20周年紀念，三麗鷗的超人氣小惡魔「酷洛米Kuromi」，偶像齊聚歌舞同樂為演唱會帶來精彩亮點。

「虛實之側 NEXUS」音樂總監呂聖斐。（這方娛樂提供）「虛實之側 NEXUS」音樂總監呂聖斐。（這方娛樂提供）

露恰露恰 LutraLutra、歐妲 Olda、厄倫蒂兒 Earendel、涅默 Nemesis、埃穆亞 Oumua、熙歌 Cygnus 六人演唱最後一首歌《fansa》前感觸良多，讓全員抱成一團大爆哭，台下觀眾也熱淚盈眶氣氛感人，讓呂聖斐也不禁大呼難忍動情：「沒想到會這麼感動，完全突破我的想像！」

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