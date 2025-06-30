金曲獎關注下滑 音樂人許常德揭內幕

張清芳擔任本屆金曲獎「最佳華語專輯獎」頒獎人。（台視提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮晚落幕，天后張清芳擔任「最佳華語專輯獎」頒獎人，因催促新科華語歌王呂士軒上台挨轟，今（30）日上午，資深音樂人許常德在臉書發文拋出問題：「金曲獎收視不佳，你覺問題在哪呢？」

許常德說：「不認識得獎者，沒聽過年度金曲，你多久沒聽過新歌了，你上次靜靜聽一首是什麼時候了，25歲以後人就很少接觸新歌了，因為忙，因為不再是學生時期那麼純粹聽歌。」他表示，現在的流行音樂很分眾，「你沒聽過的歌手的售票演唱會秒殺，即使是巨蛋演唱會，沒有什麼觸及率的超棒作品，也有人在堅持。」

請繼續往下閱讀...

他進一步分析，金曲獎為何要一群專業在投票，「因為他們要把驚艷到他們的作品找出來，不管是紅透的，還是超級隱密的新人新作品，誰能因金曲獎爆紅，大家一起努力別讓好作品埋沒；至於收視率能否更好？許常德說，人生有起有伏，那不是關鍵。」

「能不受收視率影響的熱情最重要，大家一起炒熱，放輕鬆，一起搖擺，互相祝福」，許常德認為，這就是流行音樂最值得記住的畫面。

相關新聞：張清芳催新科歌王「走快一點」挨轟 許常德逆風發聲了

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法