摯愛定居杜拜！鮮肉男星一原因「早洩」

〔記者張釔泠／台北報導〕「小樂」吳思賢即將於7月11日發行全新專輯《LET GO》，曝光與時尚設計師詹朴（APUJAN）合作的活動聯名——推出全新重製家居服「雲朵中的翼手龍」。上週小樂的新專輯曲目因人為疏失短暫上架串流平台，意外提早曝光，歌迷第一時間湧入搶聽，引發熱烈討論，讓這波「早洩」事件成為話題。

小樂與APUJAN推出家居服。（APUJAN提供）

見面會將於情人節前夕在台北舉行，小樂將親自出席與粉絲面對面互動，分享新歌背後的創作歷程與心情。現場也鼓勵大家穿著同款家居服參加，小樂向歌迷深情喊話：「雖然這幾年說的話都差不多，但每次開口，心裡的感激從沒減少。謝謝你們一直在我身邊，無論我在人生的哪個段落。時間越久，我們的連結就越深，謝謝你們一直都在。」

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小樂前往杜拜取景。（APUJAN提供）

小樂新專輯 MV 特地前往杜拜取景拍攝，小樂分享：「照片中的飯店也是MV拍攝場景之一，自己真的花了很多時間溝通才成功能到場地拍攝！請大家期待成品！」他也透露杜拜是他常去的城市，因為兩位姐姐與外甥都在當地生活。「我覺得杜拜很酷，這是一個地處沙漠之中的先進城市，很多都市景觀都是人工打造的，很特別。」

小樂前往杜拜取景。（APUJAN提供）

小樂更真誠推薦歌迷：「有機會一定要來跳傘，從空中俯瞰棕櫚島，感受特別好。」他也笑說，不管飛到哪裡，總會帶著APUJAN的睡衣同行，舒適又有型，已經成了旅程中不可或缺的裝備之一，這次在杜拜也不例外。

小樂前往杜拜取景。（APUJAN提供）

小樂與設計師APUJAN認識已久，對品牌印象最深的就是經典睡衣設計：「舒適又好看，甚至可以穿出門。我知道GD也常常會穿出門，真的是可以兼顧休閒又時尚的睡衣。」此次2025年全新推出的「雲朵中的翼手龍」系列，以鳥瞰視角重構想像場景，翼手龍與飛行船穿梭於雲間與城堡之間，布料輕彈舒適、剪裁寬鬆，提供黑灰、藍、粉三種配色，日常與造型皆宜。

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