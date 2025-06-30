田馥甄恆春磚窯穿「泳衣」開唱如臨動漫場景 罕見爆哭唱不下去

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄又完成兩場「田調」Live in Life野地小巡演，這次來到屏東恆春聯福磚窯旁演出，這是她從未挑戰過的演唱場域，直呼：「好可愛！磚窯好像動漫片場景，太夢幻了！」

田馥甄到恆春磚窯旁開唱，挑戰從未唱過的場域。（何樂音樂提供）

恆春場田馥甄翻唱蔡健雅的《出走》作為恆春限定曲目，另外也翻唱已故金曲歌王方大同的《才二十三》，儘管這首歌未能在本屆金曲獎拿下年度歌曲，但她說出對這方大同這首作品的喜愛：「這首歌是我心目中的最佳年度歌曲，歌曲字裡行間唱出對時光無法復返的省思、感嘆，提醒大家珍惜當下、還有生命的每一刻。」

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田馥甄演唱時太多感觸，哭到一度唱不下去。（何樂音樂提供）

田馥甄還問現場歌迷，自己當年23歲是在唱哪一首歌？有粉絲大喊《紫藤花》，她當場清唱一段副歌作為彩蛋，讓歌迷好開心。

田馥甄到台下和歌迷互動，笑說很像唱跳歌手。（何樂音樂提供）

田馥甄「田調」巡演造型多變。（何樂音樂提供）

6月28日週六首場，田馥甄唱到《皆可》時，歌才一下，望著滿天星星與新月夜空，她唱到第三句就情緒潰堤，罕見地無法繼續完整唱下去，只能讓淚水宣洩真情，她拿著手帕拭淚，邊哭邊說：「被夜空打動，完了，停不下來，真的是一把鼻涕一把眼淚，唱得好爛喔，怎麼會這樣！大自然真的就是有這種力量，那一股寧靜，台上燈關了、我看向天空覺得很感動，何其有幸在這片天空歌唱，就被打動了！」

另外田馥甄唱到巡演主題曲《一二三》時，直接跑到台下與粉絲互動合唱，左右來回奔跑讓她自嘲是唱跳歌手：「蹦跳到噴汗，『田調』每件衣服都是泳衣，因為跟泳衣一樣濕！」

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