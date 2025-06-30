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娛樂 電視

張學友郭富城都叫她媽！75歲鮑起靜母愛光環加持 再收穫1王牌級兒子

〔記者李紹綾／台北報導〕75歲港星鮑起靜在「媽媽專業戶」稱號，她演過的母親角色不下60個，就連張學友、郭富城還有張柏芝都要尊稱她一聲「媽」，可見鮑起靜不僅擁有好人緣，演技更是頂尖，這回她和馬德鐘在港劇《我家無難事》搭檔母子，又收穫一名王牌級兒子。

《我家無難事》集結大咖港星。（年代提供）《我家無難事》集結大咖港星。（年代提供）

《我家無難事》講述鮑起靜飾演的郭奶奶在70歲生日前夕發現3兒女各有困境。她決心傳承手藝、扶持子女，卻遭黑道人士「忠石」關禮傑聲稱擁有一半家產的危機。鮑起靜有別以往嚴肅形象，這次演出風趣幽默的慈母，帶給人耳目一新的感覺，自然純熟的演技讓人不禁大讚：「果然是老戲骨！」

有影后加持，《我家無難事》在香港一開播收視率就直達19.3點，顯見觀眾的關注度相當高，最終大結局更是飆升22點，全劇平均收視成績為20.08點，繳出十分亮眼的成績單。《我家無難事》7月1日起，週一至週五晚間8點於年代MUCH38台、10點在壹綜合台MOD312播出。

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