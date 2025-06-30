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娛樂 電視

林可彤喝順暢茶肚爆痛！「屎在滾」來不及坐馬桶 浴室地板慘成解放地

〔記者李紹綾／台北報導〕林可彤、林又立共創品牌跨過「7年之癢」業績長紅，日前舉辦結合「下半身撥筋按摩術」與「頌缽呼吸靜心」的VIP活動，林可彤以自身經驗分享按摩下半身的重要，讓她從原本的「御飯糰」三角身形，變成穠纖合度的身材。

林可彤、林又立透露，自家身體按摩產品熱賣，今年的電商成績預估成長3倍。近期推出身體油，林可彤說：「我不希望我們的產品只是加入香香的精油而已，研發近一年，光是打樣就打了二十遍。」

林可彤（右）、林又立共創的品牌HYPHY跨過「7年之癢」業績長紅。（HYPHY提供）林可彤（右）、林又立共創的品牌HYPHY跨過「7年之癢」業績長紅。（HYPHY提供）

在活動上，林可彤大方自嘲過去是上半身是 XS、下半身XL，看起來像個三角形的御飯團：「我以前是中廣身材，大腿跟屁股都很容易胖，認真運動的結果卻是想瘦的地方沒有瘦。」她試過各種減肥法，例如喝女星推薦的「順暢茶」，「一分鐘後，肚子爆炸痛，痛到來不及坐在馬桶上面，躺在浴室地板上就解放了，超可怕。」

林可彤（右）、林又立共創的品牌HYPHY跨過「7年之癢」業績長紅。（HYPHY提供）林可彤（右）、林又立共創的品牌HYPHY跨過「7年之癢」業績長紅。（HYPHY提供）

直到發現下半身按摩的好處，林可彤說：「以前可能沒有拉筋按摩，很多氣結與脂肪囤積，後來我開始刮痧跟按摩後，不僅橘皮組織變得不明顯，排便也比較順暢，所以才推出體刷、刮痧板。」她還拉林又立一起去上按摩撥筋教學課程，課堂上百位學生輪流互相按摩，最後更拿到按摩師執照，林可彤說：「現在我每天忙完小孩，老公就開始說他身體痠痛，很愛叫我幫他按摩。」是否因而增進夫妻情趣？林可彤苦笑：「這點我做得很不好，按完他就覺得很舒服可以睡覺了，沒有要進入『下一階段』。」

林可彤（右）、林又立分享按摩下半身的重要。（HYPHY提供）林可彤（右）、林又立分享按摩下半身的重要。（HYPHY提供）

林可彤、林又立也曾一起去上頌缽課，體驗過其促進睡眠的威力，原來兩人第一次去上課時，林可彤很快就進入很深層的睡眠，打呼到其他同學都聽得見；原以為自己只睡了10分鐘，實際上卻是1個多小時：「醒來時神清氣爽，好像睡了一整晚的感覺，真的是完全放鬆。」

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