演唱會乖乖坐著！短今1舉動遭疑「偷臭林襄」 急澄清：請保持善良

短今到台北大巨蛋朝聖五月天演唱會。（翻攝自IG、Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕五月天近日登上台北大巨蛋，舉辦「回到那一天」巡演，中信兄弟啦啦隊人氣成員短今也到場朝聖，不過，她事後在社群PO文稱，因為不知道是否可以站立，所以選擇乖乖坐著，引起網友質疑，是在偷臭「小龍女」林襄，對此，短今緊急發聲澄清。

短今28日在Threads曬出，自己在五月天演唱會的畫面，只見阿信在飆唱歌曲《派對動物》，台下觀眾嗨到站起來狂歡，唯獨她一人坐著應援。她表示，「不確定我的位置是不是站立應援區，所以我乖乖坐著。」

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短今親自澄清網友質疑。（翻攝自Threads）

貼文一出，立刻引起熱議，其中有網友質疑，短今的貼文是為了偷臭林襄，先前在周杰倫演唱會站在椅子上應援的風波，並痛轟短今，「真的很可悲不用踩一捧一啦」，逼得她緊急澄清，坦言自己很少看演唱會，也是第一次坐在搖滾區，不清楚規定，強調「並沒有要臭誰，我愛林襄～請你保持善良」。

林襄與芷霖去年在周杰倫演唱會，站在椅子上被罵翻。（翻攝自Threads）

林襄去年12月現身周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會，她與同為啦啦隊員的芷霖，為了吸引導播注意，雙雙站在椅子上，讓後方的粉絲大為不滿，拍下並PO至網路痛譙，「以為今天是來看周杰倫，結果完全被站在椅子上的林襄跟他朋友擋好擋滿。」事後，她親自到該網友貼文留言致歉。

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