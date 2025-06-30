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小S二女兒畫作「一堆人搶」 賈永婕搶畫成功嗨喊：拍謝是我的

賈永婕（左）現身力挺Lily（右）個展。（翻攝自臉書）賈永婕（左）現身力挺Lily（右）個展。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣二女兒「Lily」許韶恩首場個展《Prey of Prey》，昨（29日）盛大開幕，現場星光熠熠，賈永婕和老公王兆杰也到場祝賀，賈永婕事後在臉書發文表示，自己有幸買下心儀的畫作，並透露Lily的作品相當搶手。

賈永婕在臉書祝賀Lily畫展成功，曬出與Lily的合照，可見兩人對著鏡頭燦笑，同時她也分享多幅Lily的畫作，並幽默寫下，「好險阿姨手腳有快搶到自己喜歡的畫，後來一堆人要來搶，拍謝吼，是我的，Lily我看好你加油！」

Lily為了這次個展籌備將近一年，久未露面的小S和老公許雅鈞一同出席支持女兒，妹妹許老三也驚喜現身，演藝圈眾多好友包括黑人、范瑋琪、蔡康永、賈靜雯、陶晶瑩皆到場力挺。據了解，Lily這次一共展出25件作品，售價約1萬到10萬不等，畫展才剛開幕，大部分作品都已經售出，人氣相當火熱。

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