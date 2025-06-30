盤點近20年金曲年度歌曲哪首是你最愛？蔡依林最猛得獎歌曲最多

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy在本屆金曲獎上以《星期五晚上》奪下年度歌曲大獎，獲獎後MV點擊又增加好幾萬次，目前已超過3374萬次，歌曲喜好非常主觀，儘管網路上有不同聲音，但多半認同這首歌的傳唱度太高，已是小朋友甚至各大尾牙指定想聽甚至都會唱的作品。

蔡依林有3首歌贏得年度歌曲。（資料照，記者潘少棠攝）

盤點近20年來曾在金曲獎上贏得年度歌曲的作品，其中以「Jolin」蔡依林最猛，有3首歌贏得年度歌曲，包括她和金曲歌王陶喆合唱的甜蜜歌曲《今天你要嫁給我》，以及充滿疼惜與省思的《玫瑰少年》，另外周杰倫也有兩首歌曲蟬聯年度歌曲。

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周杰倫有兩首歌曲蟬聯年度歌曲。（資料照，杰威爾提供）

整理近20年的金曲獎年度歌曲，包括：

2006:胡德夫《太平洋的風》

2007:陶喆、蔡依林《今天你要嫁給我》

2008:周杰倫《青花瓷》

2009:周杰倫《稻香》

2010:張惠妹《好膽你就來》

2011:李宗盛《給自己的歌》

2012:五月天《諾亞方舟》

2013:蔡依林《大藝術家》

2014:李宗盛《山丘》

2015:滅火器《島嶼天光》

2016:舒米恩《不要放棄》

2017:草東沒有派對《大風吹》

2018:盧廣仲《魚仔》

2019:蔡依林《玫瑰少年》

2020:阿爆《Thank You 感謝》

2021:盧廣仲《刻在我心底的名字》

2022:茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》

2023:安溥《最好的時光》

2024:告五人《又到天黑》

2025:Energy《星期五晚上》

過去評審團主席多次表示，年度歌曲除考量傳唱度，也考慮時代意義，阿爆在2020年以《Thank You 感謝》獲年度歌曲，當年得獎時她曾表示：「這首歌是獻給守護大家的醫護人員，我們的日常是一些人犧牲了他們的日常，希望大家在日常的時候善待他們。」那時期正是全球疫情大爆發，充滿各種困境，阿爆的歌曲適時傳達對醫護人員的敬意。

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