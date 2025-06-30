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Andy環島出狀況痛哭 感動揭路人暖舉：被療癒了

Andy近期挑戰騎機車環島，過程中沒有團隊跟隨，全靠自己親自拍攝剪輯。（翻攝自YT）Andy近期挑戰騎機車環島，過程中沒有團隊跟隨，全靠自己親自拍攝剪輯。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR「Andy老師」與前女友家寧分手後爆發財務、稅務糾紛，目前仍透過司法審理中。Andy不僅沒被低潮打垮，近期更挑戰獨自騎機車環島，全程沒有團隊跟隨，都靠自己親自拍攝剪輯。不過在環島旅程中，Andy接連遭遇情況，一度情緒崩潰痛哭，引發外界關切。

Andy在環島過程受到不少熱心民眾幫助，感動掉下眼淚。（翻攝自YT）Andy在環島過程受到不少熱心民眾幫助，感動掉下眼淚。（翻攝自YT）

遇到粉絲特地停下車來送飲料給他打氣，Andy再度感動落淚。（翻攝自YT）遇到粉絲特地停下車來送飲料給他打氣，Andy再度感動落淚。（翻攝自YT）

Andy近期YT接連上架機車環島的影片，在第3集時他因導航失靈，整整迷路2小時，機車又正好沒油了，簡直慘上加慘，讓他控制不住情緒，陷入崩潰。幸好此時一名卡車司機熱心帶路，最終Andy成功回到熟悉道路，也將機車加了油，路途中Andy遇到不少粉絲，有人特地停下車來送飲料給他打氣，有名正在修路中的工人向他喊話「路上小心哦」，Andy忍不住感動落淚，「我瞬間覺得好像被療癒了！那些曾經的挫折、焦慮好像都被洗去了」。

Andy正向對自己喊話，「你是最棒的」。（翻攝自YT）Andy正向對自己喊話，「你是最棒的」。（翻攝自YT）

近期剛迎來生日的Andy也在影片中正向喊話，「Andy你是最棒的」，影片曝光後引不少網友湧入留言，「看到後面，我不禁的留下眼淚，我看見了台灣人的溫暖還有熱情」、「心疼Andy這麼棒的一個人遇到這些事，會一直繼續支持下去」、「看影片看到哭了」。

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