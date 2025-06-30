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娛樂 音樂

Toro建言奏效！美秀集團破冰影片外流 曾揭吉他手罪狀情勢反轉

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團原本入圍本屆金曲獎最佳樂團和年度歌曲兩大獎，可惜最後無緣抱回獎項，但典禮之後，曾鬧翻的主唱狗柏和吉他手修齊卻似乎出現「破冰」情形，兩人一起搭肩K歌的畫面也曝光。

Toro（右）以過來人身分告訴狗柏，吵架都會和好。（翻攝自IG）Toro（右）以過來人身分告訴狗柏，吵架都會和好。（翻攝自IG）

前陣子爆出美秀集團吉他手修齊要離團，之後主唱狗柏怒揭他諸多「罪狀」，包括砸東西、練團放鴿子等等，原本歌迷擔心團員鬧不合，金曲獎會一起出席嗎？還好上周六美秀全員到齊走星光紅毯，被問到修齊未來是否有機會再回到美秀？團員也沒有把話說死。

美秀集團狗柏（右）和將離團的吉他手修齊搭肩K歌，出現破冰畫面。（翻攝自IG）美秀集團狗柏（右）和將離團的吉他手修齊搭肩K歌，出現破冰畫面。（翻攝自IG）

典禮之後，狗柏在社群分享他和Energy成員Toro合照，並談到：「金曲最感動，Toro跟我說：『吵架最後都會和好。』」即使年度歌曲最後由Energy擊敗美秀獲得，但狗柏仍大方說：「恭喜！」

美秀集團狗柏（右）和修齊一起唱KTV，「進進出出」引起粉絲很多聯想。（翻攝自IG）美秀集團狗柏（右）和修齊一起唱KTV，「進進出出」引起粉絲很多聯想。（翻攝自IG）

美秀集團狗柏（右）和修齊一起唱歌，團員看了還落淚。（翻攝自IG）美秀集團狗柏（右）和修齊一起唱歌，團員看了還落淚。（翻攝自IG）

Toro的建言似乎也奏效，狗柏在限動分享和團員去KTV唱歌影片，驚見他和修齊彼此搭著對方肩膀，拿麥克風合唱張震嶽的歌曲《勇氣》，曾經鬧翻的夥伴，要破冰確實需要一些勇氣，看到這畫面，其他團員也哭了。狗柏趣味寫下「進進出出」，粉絲也期待，曾經離團歸隊又再次離團的修齊，是否有機會再回到美秀集團。

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