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小甜甜遇「假陳奕迅」詐騙 慣用對話手段曝光

小甜甜遇IG詐騙，對方還盜用她的偶像陳奕迅身分與其對談。（翻攝自臉書）小甜甜遇IG詐騙，對方還盜用她的偶像陳奕迅身分與其對談。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小甜甜」張可昀2年前與前夫宋晉賢離婚，將工作重心轉戰直播帶貨，獨自照顧女兒的她，時常在社群分享家庭日常。今（30）日小甜甜震驚發文表示，「第一次被IG詐騙」，且對方還盜用她的偶像陳奕迅的照片，小甜甜火大公開對話截圖，表示已經檢舉，呼籲外界不要受騙。

小甜甜遇到假陳奕迅傳訊詐騙，她火大表示已經檢舉，呼籲外界不要受騙。（翻攝自臉書）小甜甜遇到假陳奕迅傳訊詐騙，她火大表示已經檢舉，呼籲外界不要受騙。（翻攝自臉書）

從小甜甜公開的私訊對話，可見對方取名為「E臣」，大頭照則用陳奕迅的照片，對話開頭就說「恭喜你被選為我的特別粉絲」，怪異的內容讓小甜甜質疑是盜用帳號，接著對方又說，「你是我唯一發短信的人，也是我的幾個粉絲，我正在變老，所以我希望你不介意我給你發訊息」、「我只是想找個人私下聊聊」，還問小甜甜「妳的女兒跟丈夫怎麼樣」，這下完全確定是盜用帳號了！小甜甜怒傳訊息警告對方「不要盜用Eason」，最後檢舉帳號。

小甜甜事後發文提及此事，她不解說道，「真的會有人被這個騙嗎？詐騙無所不在，大家要小心」，並對詐騙集團喊話「請先做好功課」，引發不少網友共鳴「最近詐騙真的層出不窮」、「這一看就詐騙，但還是有人會上當」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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