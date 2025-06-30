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娛樂 最新消息

弟弟當共諜被判囚3年10月 郭書瑤回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤的弟弟郭伯廷為已退役的扯鈴教練，他2023年7月因涉「共碟案」以20萬交保、11月因違反《國家安全法》被起訴。今（30日）判決出爐，郭伯廷被台北地院判處有期徒刑3年10月。郭書瑤透過經紀公司表示：「一切交由相關單位處理，辛苦大家了。」

郭書瑤。（翻攝自臉書）郭書瑤。（翻攝自臉書）

扯鈴教練魯紀賢從2022年4月起，為中國發展組識、刺探軍情，共接收中共資金至少570萬元，並租「安全屋」作為據點，郭柏廷提供名下銀行帳戶給魯紀賢接收資金，並協助魯紀賢在組織據點從事相關業務並領取報酬。

郭書瑤2023年被問及弟弟涉案一事，坦言「有被嚇到」，透露弟弟有傳訊向她道歉，她嘆氣喊：「姊姊好難當。」捲共諜案是否因弟弟缺錢？郭書瑤否認，指家中每個人經濟都是獨立的，各自的薪水要各自想辦法，感嘆：「在社會上難免會遇到一些奇奇怪怪的事情嘛！」她解釋弟弟是因為找工作意外被捲入案件，其他細節不清楚，弟弟未來也會全力配合調查，至於是否有揍弟弟一頓？郭書瑤苦笑說：「我是有修養的人，不會動手的。」

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