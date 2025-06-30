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才宣布定居杜拜…愛莉莎莎慘被敲竹槓 氣炸：超不爽！

愛莉莎莎在杜拜置產。（翻攝自IG）愛莉莎莎在杜拜置產。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber愛莉莎莎近年積極轉戰房地產市場，陸續在泰國、阿拉伯聯合大公國等地置產產，目前人在杜拜的她，才開心宣布「等夏天一過就要定居杜拜」，沒想到馬上就在當地被敲竹槓，讓她傻眼直呼「超不爽！」

愛莉莎莎被飯店員工敲竹槓。（翻攝自IG）愛莉莎莎被飯店員工敲竹槓。（翻攝自IG）

愛莉莎莎在IG限時動態分享，在杜拜被敲竹槓的遭遇，表示自己正要離開飯店時，本來打算自己叫計程車，抵達目的地一趟大約500元台幣，結果飯店員工突然告知她可以幫忙叫車，「我想說是頂規飯店員工沒多想什麼，結果不到半小時車程184迪拉姆（約新台幣1500元），超不爽！」

足足貴了3倍的價格，讓愛莉莎莎相當傻眼，也因為經歷這次事件，讓她得出以下心得，「自己的計程車自己叫，千萬不要讓飯店亂叫。」

事實上，愛莉莎莎已在杜拜一次買下兩戶海景房，總價約新台幣6700萬元，日前才興奮分享在杜拜的生活，「等夏天一過，我就要定居在杜拜了！這種生活太夢幻，早上下樓就能游泳、洗完澡出門不到十分鐘，就能進市區賺錢！」

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