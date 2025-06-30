周潤發幕後推手賀老婆生日 吳宇森含飴弄孫有洋蔥

大導演吳宇森（左）罕見曬出和妻子、外孫女同框合影。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕78歲國際知名大導演吳宇森拍過《英雄本色》系列、《喋血雙雄》、《辣手神探》等香港電影，當年選用曾被封為票房毒藥的「發哥」周潤發當男主角，後來發哥憑這些電影紅到發紫，甚至勇闖美國發展，不少人推崇吳宇森慧眼捧紅了周潤發。

港媒報導，吳宇森走入家庭近半世紀，育有2女1子，早年安排家人長居美國生活，2020年大女吳尚方生下女兒，吳宇森這幾年開心含飴弄孫。吳宇森IG昨（29）日上傳為太太牛春龍慶祝生日照片，雖然平淡，但牛春龍一臉幸福。

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在吳宇森IG上傳2張新照片，他與太太牛春龍坐一起喝下午茶，另一張相片見到外孫女也入鏡，吳宇森女兒留言：「今天用最美味的下午茶慶祝媽媽／外婆的生日。對了，媽媽的生日收到紅色的Labubu（愛）。」

吳宇森2011年曾傳罹患淋巴癌三期，港媒報導牛春龍為保留足夠資金治療丈夫的病，一度賣掉北京唯一房子；相隔近10年，牛春龍2020年發現腫瘤太靠近血管，因而在美國做了腦瘤手術，幸賴手術成功。

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