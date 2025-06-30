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娛樂 最新消息

女星涉嫌「斬首焚屍」男友！頭顱下落不明 案前詭異舉動嚇壞路人

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年34歲的女星雪瑟（Tamika Sueann-Rose Chesser）曾參加實境秀《美女與怪咖》打開知名度，近日卻捲入一起分屍命案，死者正是她的男友史多利（Julian Story）。她在案發前幾天被目擊，頭戴婚紗並裸上身，手持利器站在街頭，詭異舉動嚇壞路人。

雪瑟過去曾出演實境秀《美女與怪咖》。（翻攝自YT）雪瑟過去曾出演實境秀《美女與怪咖》。（翻攝自YT）

據《太陽報》報導，當地警方18日接獲住宅火警報案，抵達現場後，發現一具被砍下頭顱且被焚燒的男性遺體，經調查後證實死者是39歲的史多利。值得注意的是，雪瑟當時獨自坐在後院，因為精神渙散被警方依《精神健康法》拘留，後來被認定為凶嫌，依謀殺罪名起訴。

然而，史多利的遺體仍有部分下落不明，其中包括被砍下的頭顱，因此警方公開多段監視器畫面，呼籲民眾協助尋找。其中一段影像顯示，在案發數小時後，一名疑似雪瑟的女子身穿黑衣，頭戴黑帽遮掩臉部，牽著3隻狗在市區行走。

此外，網路流傳一段影片，雪瑟在案發前幾日被目擊，裸著上身在林肯港戰爭紀念公園，頭戴婚紗頭紗，手持利器，站在公園路邊一動也不動，詭異舉動嚇壞路過民眾。

消息曝光後，附近鄰居表示，曾見過這對情侶，透露雪瑟看起來很正常，人很友善。目前警方尚未公布犯案動機，案件仍在持續調查。

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