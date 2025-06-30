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館長喊「台灣人性命由中國14億人決定」 被嗆越來越走鐘

館長稱「台灣2300萬人的性命由中國14億同胞決定」，引發議論。（翻攝自館長惡名昭彰YT）館長稱「台灣2300萬人的性命由中國14億同胞決定」，引發議論。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢本月初到中國上海展開直播行，過程中「捧中貶台」言行推翻自己過往反共人設，回台後仍繼續大讚中國。28日晚間，他竟在直播脫口驚人言論，稱「台灣2300萬人的性命由中國14億人決定」，引來大批網友炸鍋，律師林智群今（30）日搶先評論。

館長28日晚間在其YT開直播，脫口稱「台灣是台灣人的，也是大陸14億同胞的同胞。台灣2300萬人，是決定這個國家的發展方向，但是我們上面的性命，是你們14億人去決定。」對此，林智群不滿開嗆館長：「這個傢伙越來越走鐘了欸。」

而館長這席話也引發網路炸鍋，「你要做生意我沒意見，但之前罵舔共罵得震天價響，現在自己舔到下巴快脫臼，到底是在演哪一齣？」、「可以舔中共舔這樣？台灣人的性命是由中國14億人決定？你知道你在說什麼嗎？我真心的唾棄你！」、「憑啥一個國家的人民性命要另一個國家的人來決定，要自己把生命丟給外國人麻煩自己去丟，每個人的性命都是自己作主，輪不到館長在那邊嘴砲！」

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