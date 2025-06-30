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娛樂 電影

馮迪索暗示保羅沃克角色回歸！宣布《玩命關頭》終章2027年登場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「唐老大」馮迪索上週六（28日）和《玩命關頭》系列的共同演員泰瑞斯吉布森、保羅沃克親弟科迪沃克一同現身加州波莫納的車迷活動「燃料祭」，並於短暫登台時向現場影迷提到《玩命關頭》系列最終章的部分細節，並透露該片預計於2027年4月上映。

馮迪索直說發行該片的環球影業問他能不能在2027年4月推出《玩命關頭》最終章？他說自己回覆有三個條件，「第一，要讓這個系列回到洛杉磯；第二，要回歸車迷文化和街頭賽車；第三，就是讓唐老大和布萊恩歐康納重逢！」

保羅沃克飾演的「歐康納」（左）有望在《玩命關頭》完結篇，再度和馮迪索重聚。（翻攝自IMDB）保羅沃克飾演的「歐康納」（左）有望在《玩命關頭》完結篇，再度和馮迪索重聚。（翻攝自IMDB）

上一集《玩命關頭X》（第10集）宣傳時即被定位為「兩部曲」的首部，但在該片羅馬首映會上，馮迪索也曾說環球影業問他「能不能把完結篇變成三部曲」，不過事後似乎沒有下文，目前看來第11部電影會是系列最終章。

目前尚不清楚馮迪索所指的布萊恩是否真的會在片中現身，該角色由已故的保羅沃克飾演，他於2013年因車禍去世，若該角色真要出現在最終章中，勢必得以數位技術重現。而事實上，保羅過世後，《玩命關頭7》也確實由他的兩個弟弟卡萊和科迪擔任替身，並以電腦成像的方式來構成保羅的體魄、臉和聲音。

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