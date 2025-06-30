晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

是誰偷走她的橡皮擦? 金曲歌后的起點 被歌唱耽誤的綜藝咖

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是否曾在學生時期一邊讀書一邊不自覺哼著「小擦擦～小擦擦～你～在哪裡」？18年前，一首洗腦神曲《誰偷走了我的橡皮擦》在網路上爆紅，連韋禮安也耳聞，曾在台大杜鵑花節搞笑翻唱，這首中二神曲的創作者，正是今年新科台語歌后李竺芯的作品。

李竺芯以首張台語專輯《Suí 水》，一舉奪下金曲36最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯三大獎。（記者胡舜翔攝）李竺芯以首張台語專輯《Suí 水》，一舉奪下金曲36最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯三大獎。（記者胡舜翔攝）

今年金曲黑馬李竺芯超風光，她以首張台語專輯《Suí 水》，一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯，上台領獎的法式台語，相當魔性逗趣，一句「挖系蕭查某」，還感染到華語歌后魏如萱複製貼上的接龍。

出身網路音樂世代的李竺芯，高中時期以《誰偷走了我的橡皮擦》一曲在網路爆紅，綜藝魂滿點的搞怪創作，演歌式唱腔，台語、英語、日語夾雜，「橡皮擦 你在哪裡? 橡皮擦 你在哪裡? 小擦擦 小擦擦 我不能沒有你…」。很中二的唱法，廣傳網路。2011年，韋禮安在台大杜鵑花節翻唱《橡皮擦》，現場笑聲不斷，也讓學生不自覺哼成青春BGM。

李竺芯高中時期創作洗腦神曲《誰偷走了我的橡皮擦》在網路上爆紅。（翻攝自YT）李竺芯高中時期創作洗腦神曲《誰偷走了我的橡皮擦》在網路上爆紅。（翻攝自YT）

其實，這是一首藏在笑鬧背後的青春傷歌。創作當時的李竺芯才高中，情感受挫，她以誇張的方式，寫下歷練人生的真實疼痛。沒想到十幾年後，她把被偷走的「橡皮擦」，從金曲迎回整套金筆。

韋禮安曾在台大杜鵑花節，搞笑翻唱《誰偷走了我的橡皮擦》。（翻攝自YT）韋禮安曾在台大杜鵑花節，搞笑翻唱《誰偷走了我的橡皮擦》。（翻攝自YT）

既綜藝又療癒的風格，也成為李竺芯獨特的個人標籤。她的首張全台語創作專輯《Suí 水》，細膩描繪女性情感流動與自我認同，也展現她對母語與聲音的深刻掌握。

正如金曲評審團主席丁曉雯誇讚李竺芯的作品，給台語音樂賦予了一種新的生命，「現在很多年輕人，因為這張專輯去學台語，有一種時尚性，這就叫做影響力。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中