是誰偷走她的橡皮擦? 金曲歌后的起點 被歌唱耽誤的綜藝咖

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是否曾在學生時期一邊讀書一邊不自覺哼著「小擦擦～小擦擦～你～在哪裡」？18年前，一首洗腦神曲《誰偷走了我的橡皮擦》在網路上爆紅，連韋禮安也耳聞，曾在台大杜鵑花節搞笑翻唱，這首中二神曲的創作者，正是今年新科台語歌后李竺芯的作品。

李竺芯以首張台語專輯《Suí 水》，一舉奪下金曲36最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯三大獎。（記者胡舜翔攝）

今年金曲黑馬李竺芯超風光，她以首張台語專輯《Suí 水》，一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯，上台領獎的法式台語，相當魔性逗趣，一句「挖系蕭查某」，還感染到華語歌后魏如萱複製貼上的接龍。

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出身網路音樂世代的李竺芯，高中時期以《誰偷走了我的橡皮擦》一曲在網路爆紅，綜藝魂滿點的搞怪創作，演歌式唱腔，台語、英語、日語夾雜，「橡皮擦 你在哪裡? 橡皮擦 你在哪裡? 小擦擦 小擦擦 我不能沒有你…」。很中二的唱法，廣傳網路。2011年，韋禮安在台大杜鵑花節翻唱《橡皮擦》，現場笑聲不斷，也讓學生不自覺哼成青春BGM。

李竺芯高中時期創作洗腦神曲《誰偷走了我的橡皮擦》在網路上爆紅。（翻攝自YT）

其實，這是一首藏在笑鬧背後的青春傷歌。創作當時的李竺芯才高中，情感受挫，她以誇張的方式，寫下歷練人生的真實疼痛。沒想到十幾年後，她把被偷走的「橡皮擦」，從金曲迎回整套金筆。

韋禮安曾在台大杜鵑花節，搞笑翻唱《誰偷走了我的橡皮擦》。（翻攝自YT）

既綜藝又療癒的風格，也成為李竺芯獨特的個人標籤。她的首張全台語創作專輯《Suí 水》，細膩描繪女性情感流動與自我認同，也展現她對母語與聲音的深刻掌握。

正如金曲評審團主席丁曉雯誇讚李竺芯的作品，給台語音樂賦予了一種新的生命，「現在很多年輕人，因為這張專輯去學台語，有一種時尚性，這就叫做影響力。」

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