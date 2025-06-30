《馴龍高手》北美賣破2億美金！全球票房登好萊塢電影年度第4名

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》在蟬聯北美雙週冠軍後，上週末（6月27至29日）以1940萬美金（約台幣5.64億元）退居票房亞軍，總票房正式突破2億美金（約台幣58.16億元），全球票房更突破4.54億美金（約台幣132.02億元），成為今年好萊塢電影全球票房第4名。

真人版《馴龍高手》登上今年好萊塢電影全球票房第4名。（UIP提供）

原動畫版導演迪恩戴布洛伊回歸執導這部真人電影，拍攝手法融合了震撼人心的視覺奇觀以及深刻的情感共鳴。他表示，一直都對於能夠在充滿神奇魔力的時刻中注入深刻意義的故事非常著迷，「《馴龍高手》想要表達的主題是如何找到深藏在內心的勇氣，克服巨大的恐懼感和破除根深蒂固的死板觀念。」

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導演戴布洛伊直說，主角小嗝嗝的冒險旅程讓我們看到質疑我們所被教導的一切，並且勇敢地接受更宏大的可能性所帶來的力量，「他這一路上總是被嘲笑、奚落和誤解，但他卻能夠一直堅持自己的信念，所以他的故事才會具有一種普世性，能夠引起所有人的共鳴。」《馴龍高手》持續在台熱映中，粗估全台票房已破台幣9400萬元。

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