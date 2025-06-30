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娛樂 最新消息

《魷魚遊戲》7米英熙來台玩跳繩！中正紀念堂「粉紅燈海」超壯觀

〔記者鍾志均／台北報導〕《魷魚遊戲3》上線後口碑擴散，Netflix繼去年底於高雄打造全球最大、高達13米的「海上英熙娃娃」後，今夏，英熙來到台北，並帶來男友「哲秀」一同現身中正紀念堂，展開超巨大跳繩遊戲。

《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」巨型英熙（左）、哲秀現身中正紀念堂。（Netflix提供）《魷魚遊戲》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」巨型英熙（左）、哲秀現身中正紀念堂。（Netflix提供）

「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」昨於中正紀念堂正式登場，吸引逾萬名粉絲與民眾熱情共襄盛舉；本次設置兩座高達7公尺的巨型英熙與哲秀娃娃分別站立於跳繩兩端，邀請觀眾與粉絲一同參與遊戲。

民眾化身《魷魚遊戲》挑戰者參與打畫片、抓石子、打碑石、踢毽子等遊戲。（Netflix提供）民眾化身《魷魚遊戲》挑戰者參與打畫片、抓石子、打碑石、踢毽子等遊戲。（Netflix提供）

活動現場也充滿著Netflix《魷魚遊戲》經典元素，整座中正紀念堂在夜幕下被粉紅燈光點亮，搭配兩座巨型人偶，讓人彷彿一腳踏入劇中緊張刺激的比賽。

昨天活動由阿Ken主持，他以一身帥氣黑套裝開場主持，分享：「我自己也是《魷魚遊戲》的粉絲，去年12月看完第2季後，對於第3季也超級期待，現場可以看到兩座英熙與哲秀娃娃，讓我感到非常震撼。很高興Netflix能夠把《魷魚遊戲》裡的遊戲做得那麼逼真，也讓創作者、粉絲觀眾都可以一起參與。」

現場民眾化身魷魚遊戲參賽者，一同參與跳繩遊戲。（Netflix提供）現場民眾化身魷魚遊戲參賽者，一同參與跳繩遊戲。（Netflix提供）

此外，現場也邀來WingStars女孩一粒，她分享：「說真的，第一眼看到英熙與哲秀真的有點可怕，但跳繩遊戲真的很好玩，《魷魚遊戲》的粉絲們一定不能錯過！」

《魷魚遊戲》熟悉的起床音樂響起，粉紅守衛樂儀隊整齊劃一的隊形隨節奏變化，依序展演出《魷魚遊戲》中象徵性的圓形、三角形、正方形等符號，讓現場觀眾驚呼連連，瞬間將氣氛炒熱至最高點。

粉紅守衛樂儀隊變換隊形，為Netflix魷魚遊戲「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」活動盛大揭幕。（Netflix提供）粉紅守衛樂儀隊變換隊形，為Netflix魷魚遊戲「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」活動盛大揭幕。（Netflix提供）

巨型英熙與哲秀娃娃將持續展出至7月6日，歡迎粉絲於平日前往打卡拍照，更多資訊可參考Netflix台灣臉書、IG。

7月5日（六）、7月6日（日）週末限定

10:00 - 20:00 闖關小魷戲、英熙與哲秀巨大跳繩體驗

活動地點：中正紀念堂

交通方式：搭乘捷運至「中正紀念堂站」步行5分鐘；搭乘公車至「中正紀念堂站（羅斯福）」步行5分鐘

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