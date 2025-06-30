主角不是人！一張「日本長椅」看盡人生百態

〔記者鍾志均／台北報導〕日本攝影名家奥山由之首度執導劇情長片《長椅小情歌》於2025台北電影節首映，電影以極為罕見的「長椅」作為敘事主視角；故事聚焦東京河岸草地一張靜靜佇立的長椅，默默見證城市中人們的故事。

日本攝影名家奥山由之（右）首度執導劇情長片《長椅小情歌》在北影首映。（台北電影節提供）

片中包含久別重逢的青梅竹馬、為瑣事爭執的情侶、試圖勸回離家姊姊的妹妹，以及行徑詭異、意圖拆除長椅的神秘公務員等角色。椅子雖沉默，卻彷彿成為城市潛意識的收納器，承載無人說出的牽掛與記憶。

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談及創作起點，導演奥山由之表示靈感來自自家附近一張從小經常經過的長椅，「它放在草地中央，雖然不起眼，也沒人特別注意，但卻像是在默默對抗城市的變遷。」

《長椅小情歌》以「長椅」作為敘事主視角，默默見證城市中人們的故事。（台北電影節提供）

他坦言，若不拍下它，也許某天它就會消失。這張椅子早已超越公共設施的角色，成為他童年記憶與城市記憶的交匯點，也因此成為他想說故事的起點。

為傳達這樣的情感，導演選擇以多段敘事形式鋪陳全片，集結不同編劇共同創作，他認為，若僅從自身觀點出發，所呈現的終究有限，因此透過各種人物與情境，讓觀眾能從不同角度重新觀看與理解這張靜默的椅子。

日本攝影名家奥山由之（右）首度執導劇情長片《長椅小情歌》在北影首映。（台北電影節提供）

導演也分享，整部作品由五段故事構成，每段約15分鐘，皆採用一鏡到底方式拍攝，營造如舞台劇般一氣呵成的觀賞體驗。攝影機全程固定不動，宛如場邊一位靜靜觀察的第三者，捕捉長椅周遭人物的互動與情感流動。

他特別提到其中一場廣瀨鈴演出的戲，拍攝時她不小心掉了東西而短暫離開畫面，劇組並未追拍補位，而選擇保留原構圖，反而成為演出中最真實動人的片段，也讓角色與場景的關係更加自然且立體。

談到是否偏好特定椅子類型，導演笑說自己特別喜歡有靠背的椅子，「那種被支撐的感覺讓人安心。」他補充，從小就會觀察家具的「表情」，對物品有深厚情感，也影響他對創作的想像。

此次導演也在台與弟弟奥山大史相會，他笑說這算是兄弟倆首度一起參與海外行程；兩人曾共同創作過作品，導演坦言對再度合作並不設限，雖然風格各異，但若未來有適合機會，也許會以短篇合集的形式進行，保留各自創作空間。

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